La portada de EL PERIÓDICO del 8 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 8 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 8 de enero de 2026 / 5

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 8 de enero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 8 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 8 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 8 de enero de 2026

  1. El hombre más longevo de Catalunya cumple 110 años: 'Cocino, me hago la cama y voy a buscar setas
  2. Catalunya activa un aviso generalizado por frío extremo ante la bajada de temperaturas provocada por la borrasca Francis
  3. El telescopio espacial Hubble identifica un nuevo tipo de objeto astronómico
  4. La llegada de la borrasca Goretti y de una ciclogénesis explosiva dejará fuertes temporales en varios puntos de Europa y fuertes vientos en España
  5. Las temperaturas se desploman en Catalunya: hasta -13,7º en Das, -6º en Cardona y -1,8º en puntos de Barcelona
  6. Marta León, experta en salud hormonal: 'El movimiento es el mayor antidepresivo y nos lo quitamos durante las fiestas navideñas
  7. Un restaurante de menú regentado por una familia china da el Gordo del Niño en Sabadell
  8. El alquiler de trasteros vive un 'boom' impulsado por la crisis de la vivienda y el teletrabajo: 'En casa ya no cabe nada más

La portada de EL PERIÓDICO del 8 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 8 de enero de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 7 de enero de 2026

Una persona sin hogar muere en Barcelona en plena ola de frío

Una persona sin hogar muere en Barcelona en plena ola de frío

Frío y nieve en Europa

El uso más antiguo de veneno para la caza, hallado en puntas de flecha de hace 60.000 años

El sprint de Juanma Moreno para zanjar la crisis sanitaria antes de las elecciones: listas de espera, falta de médicos y fallos del cribado

El sprint de Juanma Moreno para zanjar la crisis sanitaria antes de las elecciones: listas de espera, falta de médicos y fallos del cribado

Una neuróloga desmiente el mito de que las personas con síndrome de Asperger no tienen empatía

EEUU comienza a promover una dieta con más proteínas y menos azúcar

EEUU comienza a promover una dieta con más proteínas y menos azúcar