Segundo deceso en 24 horas
Una persona sin hogar muere en Barcelona en plena ola de frío
La Fundació Arrels ha informado de la muerte de Eusebio, de 57 años, mientras dormía esta madrugada
Una persona sin hogar muere en la entrada de un párking de Badalona en plena ola de frío
El miedo al desarraigo aleja a los sintecho de Badalona del dispositivo contra el frío: "Cada noche rezo para vivir un día más"
La Fundació Arrels ha informado este miércoles de la muerte de Eusebio, un hombre de 57 años, mientras dormía en la calle esta madrugada en Barcelona. El deceso se ha producido en plena de ola de frío (las temperaturas rozaron ayer los 0ºC en algunos puntos de la capital catalana) y pocas horas después de que otro hombre sintecho muriera a las puertas de un aparcamiento en el barrio del Raval de Badalona.
Los Mossos d'Esquadra han confirmado que recibieron el aviso alrededor de las 23.00 horas de este martes 6 de enero y que han abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte del hombre, que se encontraba en la plaza Poeta Boscà, junto al mercado de la Barceloneta. De momento, la policía catalana descarta que haya indicios de criminalidad.
Según la fundación, que asegura que visitaban a menudo a Eusebio en el barrio de Les Corts, se trata de la quinta persona sin hogar que muere en Barcelona durante las últimas cinco semanas.
Precisamente este martes, el Ayuntamiento de Barcelona elevó su Operación Frío a la fase de alerta, con lo que sumó 100 camas disponibles para las personas que duermen en el espacio público. Para Arrels, "no puede ser" que "Barcelona amplíe 100 plazas cuando hay 2.000 personas viviendo en la calle".
"Tener que vivir en la calle afecta al estado de salud de las personas y acorta en 25 años el tiempo de vida", asegura el mensaje de la entidad.
[Habrá ampliación]
