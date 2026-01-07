Catalunya arranca una maratón para superar las 10.000 donaciones de sangre en 10 días

Ya es tradición que tras las fiestas navideñas, Catalunya dé la bienvenida al nuevo año con la Maratón de Donantes de Sangre del Banc de Sang i Teixits. Se trata de una campaña en la que, en esta edición de 2026, participarán más de 100 municipios con el objetivo de superar las 10.000 donaciones de sangre y plasma en un plazo de 10 días para restablacer las reservas, que durante la Navidad suelen caer un 20%.

Según el Banc de Sang i Teixits, se necesitan 240.000 donaciones de sangre durante 2026

La campaña echará a andar este año este jueves día 8 de enero desde el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, donde se estrenará el marcador de donantes, y pondrá el colofón final en el Centre Frederic Mompou de Castelldefels, el próximo sábado 17. Entre esas dos fechas, el Banc de Sang i Teixits espera que alrededor de 10.000 personas se acerquen a los hospitales catalanes o a alguna de las 102 campañas especiales repartidas por más de 80 municipios. Más de la mitad de las campañas vendrán amenizadas gracias a la colaboración de entidades, asociaciones, instituciones y ciudadanía que colaboran con la Maratón, que este año parte bajo el lema "el vínculo que nos hace inmensos".

Este sábado, en el marco de la campaña, se teñirán de rojo edificios emblemáticos y se iluminarán 53 fuentes

Para el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que este miércoles ha presentado la campaña, la donación de sangre es un símbolo de la necesidad de las personas de vivir en comunidad. "Casi todos somos potenciales donantes; pero también todos somos potenciales receptores independientemente de la ideología, el género o la raza", ha asegurado el primer edil barcelonés en un acto conjunto con los alcaldes de Girona, Lluc Salellas; Tarragona, Rubén Viñuales y Lleida, Félix Larrosa.

En la presentación también ha participado la directora general del Banc, Ana Millan, que ha recordado la importancia de que los jóvenes se animen a donar sangre. "Este año tenemos un 15% de nuevos donantes; pero aún estamos lejos de lo que nos gustaría", ha explicado Millan, que ha detallado que el perfil medio de donante es una mujer de 45 años.

Millan también ha querido poner el acento en la necesidad de las donaciones de plasma. "Catalunya es autosuficiente en sangre, pero no en productos derivados del plasma, como sí lo son otros territorios de Europa", ha recordado. El Banc de Sang i Teixits calcula que más de 70.000 personas ingresadas necesitarán alguna transfusión de sangre, plasma o plaquetas, de modo que son necesarias al menos 240.000 donaciones.

Entre esos donantes ya habituales se encuentran Víctor Vila y Eulàlia Ribó, que han compartido su experiencia durante la presentación de la Maratón. "Es muy fácil convertir la donación en una rutina agradable; vas allí, te ponen en una cama muy cómoda y pasas 20 minutos viendo un vídeo o una serie", ha reflexionado Vila. "Es algo con lo que en poco tiempo y de forma gratuita puedes ayudar a muchísimas personas", ha reflexionado Ribó, que durante la realización del vídeo de campaña de la maratón ha podido conocer a algunos de los receptores: "Impresiona mucho", ha asegurado.

Los donantes de sangre y plasma que quieran estrenar la Maratón este año podrán hacerlo este jueves día 8 en el Recinte Modernista de Sant Pau. Pero el emblemático espacio de Domènech i Montaner no será el único edificio emblemático que acoja alguna de las campañas de esta maratón. El Palau de la Música, el Palau Robert, el Caixaforum, el Cosmocaixa o la Fàbrica de creació Fabra i Coats también abrirán sus puertas para la campaña.

Además, varios íconos arquitectónicos catalanes serán también los protagonistas de una tradición que el Banc de Sang i Teixits quiere consolidar este 2026: teñir de rojo edificios emblemáticos. Así, durante la tarde del próximo sábado día 10, más de cien edificios de Catalunya proyectarán una luz roja en sus fachadas. No faltarán a la cita el Palau de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Sagrada Família, el Teatre Nacional de Catalunya, el Tibidabo o el Palau de Mar de Barcelona, entre muchos otros. Este año, ya habiendo dejado atrás la sequía, la capital catalana también iluminará por primera vez 53 fuentes de su ciudad con motivo de la Maratón.