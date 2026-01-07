Los juzgados de Girona suspenden parte de la actividad tras más de 20 días sin calefacción

Los juzgados de Girona han suspendido este miércoles parte de la actividad por la falta de calefacción en las instalaciones. A raíz de esta decisión, se han suspendido juicios -según CCOO- y otros trámites, después de que se haya ordenado el teletrabajo a los funcionarios de la Administración de Justicia. En el edificio de la avenida Ramon Folch solo ha quedado activo el servicio de guardia.

La carencia de climatización no ha empezado este miércoles 7 de enero, sino que el edificio está sin calefacción desde el 15 de diciembre, es decir, desde hace más de 20 días. Esta situación ha obligado muchos trabajadores, durante semanas, a desarrollar su trabajo abrigados con chaquetas y varias prendas de ropa de invierno.

Según ha explicado Elisa Martínez García, delegada de CCOO de Justicia en la provincia de Girona, en las oficinas de la sede judicial se han llegado a registrar temperaturas de 10 °C, una situación que considera inasumible tanto para los trabajadores como para los ciudadanos que han tenido que ir a los juzgados.

A pesar de que los días festivos y la carencia de señalamientos han aliviado parcialmente la situación, las jornadas con actividad ordinaria, como la de este miércoles, han sido especialmente complicadas.

Teletrabajo y calefactores

Precisamente este miércoles, el Departamento de Justícia y Qualitat Democràtica ha ordenado formalmente el teletrabajo a los funcionarios, hecho que ha comportado que solo hayan permanecido en el edificio los profesionales del servicio de guardia judicial. Un hecho que también se ha extendido al resto de funcionarios y letrados.

El resto de personas presentes también han abandonado las instalaciones. A estas alturas, Diari de Girona no dispone de datos sobre el número de vistas suspensas.

En cuanto a la avería, el departamento ha reconocido que la incidencia se ha producido a mediados de diciembre y lo *atribeix a la antigüedad del edificio, dejando toda la sede sin calefacción. Según aseguran, una vez se ha tenido conocimiento del problema, se ha empezado a trabajar para resolverlo, encargando las piezas necesarias para reparar el sistema. Aun así, los plazos de suministro del proveedor han impedido que la incidencia se haya podido solucionar hasta ahora.

Ante esta situación, el departamento ha decidido ordenar el teletrabajo y ha anunciado como medida inmediata la instalación de calefactores a la sede judicial para garantizar unas condiciones mínimas de temperatura, mientras se continúa trabajando en la reparación definitiva del sistema de calefacción.

Martínez ha denunciado que el sindicato ha enviado varios correos a Salud Laboral, al secretario de Coordinación y a Gerencia para reclamar una solución ,hasta que este miércoles la mayoría trabajadores han vuelto a casa ante la imposibilidad de continuar la actividad con normalidad y después de que los ordenaran que podían hacer teletrabajo.

Tribunales de instancia

Todo ello ha coincidido con la implementación de los tribunales de instancia, que ha comportado cambios organizativos, de espacios, de señalización y de sistemas de información. Un proceso que la representante sindical ha criticado por la manera como se está llevando a cabo, a la vez que ha denunciado las condiciones climáticas con que trabajan en la sede de Girona, con temperaturas gélidas. Este miércoles, en la ciudad se ha registrado una mínima de -7,2 °C.

Afectación en la abogacía

Por su parte, el Colegio de la Abogacía de Girona ha emitido una circular interna informando de que ha recibido una comunicación oficial en que se autoriza los letrados y funcionarios de los juzgados del edificio Ramon Folch de Girona a no asistir este miércoles al puesto de trabajo a causa de una incidencia técnica.

Aun así, el Colegio asegura que todavía no se los ha informado de qué juzgados concretos se ven afectados, ni de si esta incidencia comportará la suspensión de juicios, ni tampoco del tiempo que puede durar la situación. En este sentido, ha indicado que tampoco ningún colegiado les ha informado de haber sufrido ningún problema este miércoles.

Ante esta falta de información, el Colegio ha recomendado a los profesionales que, antes de desplazarse a las instalaciones judiciales, llamen antes para confirmar si la incidencia afecta su actividad.