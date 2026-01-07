Sucesos
Illa encabeza un minuto de silencio del Govern por el matricidio en El Vendrell
La investigación se encuentra bajo secreto de las actuaciones
Detenido en El Vendrell un hombre de 37 años por la muerte violenta de su madre
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado este miércoles un minuto de silencio de condena en la plaza de Sant Jaume de Barcelona por el asesinato de una mujer en El Vendrell (Baix Penedès) el pasado 31 de diciembre, a manos de su hijo.
En el acto de recuerdo y repulsa que ha tenido lugar ante el Palau de la Generalitat han participado también el resto de consellers y conselleres.
Los Mossos d'Esquadra encontraron en el domicilio de la mujer asesinada al hombre, de 37 años, al que detuvieron por su presunta relación con los hechos, y la Generalitat confirmó que se trataba de un feminicidio, por lo que en 2025 hubo un total de 11 víctimas de violencia machista en Catalunya. La autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones.
Las estadísticas hechas públicas por el Ministerio de Igualdad la semana pasada apuntan que al menos 46 mujeres y tres menores fueron asesinados en 2025 en casos de violencia de género. Junio fue el mes que más víctimas ha dejado, con ocho mujeres y un menor. Esta trágica estadística es parecida a la de 2024, cuando se registraron 49 mujeres y 9 menores asesinados.
