Los embalses catalanes registran el mayor aumento de reservas de agua de los últimos 25 años

Los temporales suelen marcar el ritmo de los embalses en Catalunya: se trata de episodios potentes capaces de alterar en pocos días unas reservas que durante semanas apenas presentan variaciones. Cuando la lluvia descarga con fuerza en las cabeceras, la entrada de agua se dispara y una parte importante de las crecidas de los ríos termina en los pantanos, que incluso a veces se ven obligados a abrir compuertas para evitar un colapso.

2025 empezó con las reservas al 33% y ha acabado superando el 80%

Este proceso es el que tuvo lugar, una vez más, precisamente a finales de este pasado año. La 'llevantada' de Sant Esteve incrementó de repente las aportaciones de agua y sirvió para batir un récord: 2025 estableció el mayor aumento de agua en las reservas en un año natural del último cuarto de siglo. En concreto la diferencia entre el volumen de agua embalsada a 1 de enero y a 31 de diciembre de 2025 fue de 47,65 puntos porcentuales. El año que había empezado con un 33% de agua ha terminado con más del 80%.

Diferencia pantanos 1 enero - 31 diciembre

Según los datos disponibles de la ACA (Agència Catalana de l'Aigua), tan solo se habían producido contrastes tan destacados en 2018 y 2008. El caso de 2008 es similar al actual porque también coincide con el fin de una gran sequía. Es evidente que, para que el cambio de tendencia sea tan acentuado, es necesario que la cantidad de agua acumulada inicial sea escasa, como sucede tras un periodo de crisis hídrica. Y normalmente, en Catalunya, suelen ser los grandes temporales, como el Gloria, los que conducen a situaciones de abundancia. Si se analiza el dato total, sin tener en cuenta la diferencia, las cuencas internas cerraron el año con el tercer mejor dato de la década, tras los de 2018 y 2020.

Aumento sostenido

El escenario de los últimos días, que requirió desembalsar agua en Susqueda de lo lleno que estaba el embalse, se ha alargado durante esta primera semana de 2026: las últimas lluvias (y nevadas) han provocado que el crecimiento se mantenga y han situado los embalses de las cuencas internas de Catalunya a más del 85% de su capacidad total.

AGUA EMBALSADA EN LOS PANTANOS DE LAS CUENCAS INTERNAS CATALANAS

El aumento de las últimas dos semanas equivale aproximadamente al consumo de más de tres meses en toda Catalunya. Las precipitaciones más intensas se registraron sobre todo en las cuencas del Ter y el Muga, lo que ha favorecido sobre todo a los embalses de Sau, Susqueda y Darnius-Boadella. Sau, que quince días atrás apenas superaba el 40% de su volumen máximo, se encuentra ahora a más del 81% y Susqueda rebasa el 96%. En las últimas horas, Susqueda, que no había alcanzado porcentajes tan elevados desde el Gloria, dio por cerrado el proceso de desembalse que se tuvo que activar tras el incremento.

El río Muga, que estos días ha bajado con caudales muy elevados, también ha llevado una gran cantidad de agua al pantano de Darnius-Boadella, que está por encima del 84%. El contraste es impresionante si se compara con el mínimo alcanzado durante la sequía: en marzo de 2025, este embalse contenía solo el 11% de su capacidad. En plena sequía, de hecho, la comarca del Alt Empordà fue una de las que sufrió con más contundencia las restricciones en los usos del agua, unas medidas que no se levantaron hasta la primavera de 2025, por el mal estado de este pantano pero también de los acuíferos de la zona.

ESTADO DE LOS EMBALSES

Cuando en mayo de 2023 se explicó que el Govern había estudiado la posibilidad de ampliar el pantano de Boadella para luchar contra las sequías y garantizar más agua al sector agrícola, la infraestructura parecía muy lejos de volver a llenarse jamás. En cambio, a día de hoy, detallan a EL PERIÓDICO fuentes conocedoras del caso, puede cobrar sentido recuperar este debate.

Cuencas del Ebro y el sur

En otros embalses, el cambio de tendencia ha sido mucho más discreto. En Tarragona, Riudecanyes supera el 50% y Siurana se acerca al 18%. Estos dos pantanos están conectados entre sí y parte del agua que se recoge en el Priorat se desvía hacia Riudecanyes por la existencia de un acuerdo que aún genera polémica en la primera comarca y al que el Govern se ha propuesto buscar solución cuando el agua regenerada llegue a los payeses del Baix Camp.

En las cuencas del Ebro la situación es positiva y gran parte de los embalses superan el 90% de su capacidad. No obstante, en la mitad este de Catalunya no se ha vivido el contraste de las cuencas internas. A todas las lluvias, habrá que añadir las reservas que procederán del deshielo a cuando las temperaturas empiecen a aumentar en los Pirineos. Las últimas nevadas han cubierto de blanco la cordillera y se traducirán en agua para los embalses durante los meses de marzo, abril y mayo.

Las masas de agua subterránea tardan más en recargarse que los pantanos, pero pese a que la reacción no es tan inmediata al episodio lluvioso, los acuíferos también experimentarán en los próximos días incrementos destacados.

Aun así, en un panorama de abundancia hídrica, la Generalitat tiene previsto mantener las obras (estaciones potabilizadoras y regeneradoras) para producir agua que no dependa de la lluvia y mantiene las desalinizadoras a un rendimiento considerable. La de El Prat trabaja casi al 70% y la de Blanes al 50%. Se trata de un grado de producción más elevado del habitual con los embalses llenos. Pero el Govern pretende conservar el agua de los embalses tanto tiempo como sea posible, a la espera de la próxima sequía, aunque esto conlleve tener que abrir compuertas si en primavera se repiten los temporales.