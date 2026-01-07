Detienen al encargado de una plantación de marihuana en Santa Eugènia de Berga con cerca de 1.400 plantas

La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Urbana de Vic, ha detenido al encargado de una plantación de marihuana en una nave grande de Santa Eugènia de Berga (Osona). Se le atribuye un delito contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. La investigación empezó en noviembre del año pasado cuando informaciones anónimas alertaron del uso de la nave para el cultivo de la droga. Cuando los agentes entraron en las instalaciones, el hombre intentó huir escondiéndose en los conductos de ventilación, pero pudieron detenerlo. Durante el registro, se incautaron 1.380 plantas —unos 271 kilos—, un vehículo y todo tipo de material para el cultivo de marihuana. Los agentes también descubrieron que habían pinchado la luz para hacer funcionar la plantación.

En un comunicado, la Policía Nacional asegura que la operación ha permitido neutralizar un centro de producción y almacenamiento de marihuana, evitando así su entrada en el mercado negro. El detenido se encargaba de la custodia y mantenimiento de la plantación. El individuo detenido se encontraba en situación administrativa regular y tenía concedido un permiso de protección internacional. Ss le imputan los delitos: contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.