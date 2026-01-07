Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un motorista en Reus a más de 200 km/h por la AP-7 durante 36 kilometros

Los Mossos d’Esquadra han detenido en Reus (Tarragona) a un motorista que circuló a más de 200 kilómetros por hora por la autopista AP-7 durante 36 kilómetros y dio positivo en drogas.

Según los Mossos, el arrestado está acusado de un delito de conducción temeraria, ya que puso en riesgo al resto de usuarios de la vía al circular a gran velocidad.

La policía autonómica activó un dispositivo en la autopista que culminó con “la retención controlada" de la moto, en la que un agente resultó herido.

EEUU comienza a promover una dieta con más proteínas y menos azúcar

León XIV reúne a los cardenales en una cumbre clave para el rumbo de la Iglesia

Una persona sin hogar muere en Barcelona en plena ola de frío

Detenido un motorista en Reus a más de 200 km/h por la AP-7 durante 36 kilometros

