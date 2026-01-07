Imprudencias
Detenido un motorista en Reus a más de 200 km/h por la AP-7 durante 36 kilometros
EFE
Tarragona
Los Mossos d’Esquadra han detenido en Reus (Tarragona) a un motorista que circuló a más de 200 kilómetros por hora por la autopista AP-7 durante 36 kilómetros y dio positivo en drogas.
Según los Mossos, el arrestado está acusado de un delito de conducción temeraria, ya que puso en riesgo al resto de usuarios de la vía al circular a gran velocidad.
La policía autonómica activó un dispositivo en la autopista que culminó con “la retención controlada" de la moto, en la que un agente resultó herido.
