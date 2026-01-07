En Directo
Alerta plan Neucat
Temporal de nieve y lluvias en Catalunya, hoy en directo | Última hora de la alerta por la borrasca Francis en toda España
La borrasca Francis trae temperaturas gélidas en toda España y posibles nevadas en cotas bajas
El paso de la borrasca Francis por la Península Ibérica está provocando un desplome generalizado de los termómetros y nevadas en varios puntos de España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado varios avisos por frío, nieve, heladas y lluvias en varios puntos del país entre este lunes y hasta, como mínimo, el miércoles.
Siga en este hilo la evolución y el impacto de este frente frío.
Plazas para sintecho
Barcelona ha activado esta noche 200 plazas para que duerman bajo el raso personas sintecho.
Protecció Civil desactiva la alerta por viento en Catalunya para el miércoles
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) mantiene la posibilidad de rachas de viento superiores a los 90 km/h hasta este martes por la noche en el Alt Empordà, y en menor probabilidad en el Pirineo y Prepirineo Oriental y en el Baix Empordà. Se mantienen, en cambio, las previsiones de frío intenso. A partir de la tarde la afectación estará en el Pirineo occidental y en la última franja del día en las comarcas del Pirineo y Prepirineo, Alt Empordà, Tierras del Ebro y franja litoral Sur y el Segrià. Se prevé que la distribución del fenómeno será local dentro de la zona avisada. Ante este pronóstico no se descarta la presencia de ventisca en las cotas altas del Pirineo, por lo cual hay que aumentar la precaución en actividad de montaña.
La mala mar se une a la previsión de frío intenso y viento
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualizado la previsión del tiempo para este martes y ha añadido la mala mar, con olas de más de 2,5 metros, a la perspectiva de frío intenso, nieve por debajo de los 1.400 metros y vientos de entre 20 y 25 km/h.
La ola de frío seguirá este miércoles
El miércoles habrá tiempo estable, pero continuará siendo una jornada muy fría en la mayor parte de la Península y Baleares, con nevadas en cotas a partir de 300 metros en el centro norte peninsular y acumulaciones significativas de nieve en Pirineos y la cordillera Cantábrica, heladas en el interior peninsular y Baleares y viento con rachas muy fuertes en litorales. De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos estarán poco nubosos o despejados. No obstante, la influencia de un frente atlántico dejará cielos nubosos o cubiertos en el tercio noroeste y Cantábrico al principio y llegando la nubosidad a la mayor parte del territorio, a excepción de la vertiente mediterránea.
Cortada por nieve la BV-4024 entre Guardiola de Berguedà y Bagà (Barcelona), en el Coll de Pal
La carretera BV-4024 está cortada por la nieve este martes por la tarde entre Guardiola de Berguedà y Bagà (Barcelona), en su paso por el Coll de Pal. La calzada está cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 17 y 21, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en su página web.
Protecció Civil mantiene la alerta por frío y nieve
Protecció Civil de la Generalitat mantiene activas este martes y miércoles alertas en Catalunya por frío, viento y oleaje, y está previsto que el miércoles se superen los 20 centímetros de grosor en cotas por encima de los 1.400 metros, en las comarcas del Vall d'Aran, Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà (Lleida).
Catalunya desactiva la alerta por nevadas, pero prevé temperaturas "extremadamente bajas"
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivado este lunes la alerta Neucat por nevadas en Catalunya, después de que el episodio más intenso de nieve ya haya finalizado, pero ha señalado que prevé temperaturas "extremadamente bajas" los próximos días. Ha indicado que se pueden producir "fuertes heladas" en el interior y más suaves en el litoral, provocando que la nieve que ha caído este lunes se convierta en placas de hielo en muchos municipios y ha llamado a extremar las precauciones en la conducción, informa el cuerpo en un comunicado. Por otra parte, ha mantenido activada la alerta Ventcat por la previsión de rachas de viento "muy fuertes" en el Empordà, con golpes superiores a los 108 km/h, y que los episodios se extenderán al Pirineo y el Prepirineo donde puede haber rachas superiores a los 90 km/h.
El Ayuntamiento de Barcelona esparce sal ante el riesgo de heladas
El Ayuntamiento de Barcelona ha esparcido sal en los puntos de la ciudad con más riesgo de helada, ha suspendido la limpieza con agua y la ha sustituido por equipos de barrido, ante el descenso de las temperaturas y la situación meteorológica. Fuentes del consistorio ha explicado este lunes que, en función de la evolución de la temperatura, estas medidas preventivas se podrán intensificar con el uso de vehículos con pala quitanieves y repartidores de sal. Los equipos responsables de los servicios de urgencias y emergencias Sociales monitorizan la previsión meteorológica de frío y las condiciones atmosféricas por si hay que activar recursos adicionales.
El Meteocat eleva el nivel de alerta por viento en Catalunya
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevado el nivel de alerta por viento en las comarcas catalanas, con previsión de rachas de componente norte de hasta 30 km/h en litoral central, desde el Maresme hasta el Baix Penedès, en el Alt Empordà y en las comarcas centrales de Lleida, hasta el Pirineo. Este martes, la alerta se extenderá a toda Catalunya.
La nieve mantiene quince tramos de carreteras afectados en España
El temporal de nieve continúa afectando este lunes, víspera del día de Reyes, a unas 15 carreteras en España, entre las que se encuentra la A-3, transitable, pero con precaución en zonas de las provincias de Cuenca y Valencia, según informa la Dirección General de Tráfico. La nieve afecta a esta autovía en los entornos de Minglanilla (Cuenca) y Jaraguas (Valencia), según la DGT. En la red secundaria, la nieve mantiene intransitables la AL-5405, en Escullar (Almería); la A-395 y la A-4025, en Sierra Nevada (Granada); la DSA-191, en Candelario (Salamanca); y las NA-2011, en Pikatua y la NA-2012, en Irati, ambas en Navarra. Además, la lluvia sigue afectando a la circulación en la provincia de Cádiz, donde se mantienen cortadas tres carreteras secundarias: la A-390, en Chiclana de la Frontera; la CA-3400, en Rincones, en ambos sentidos, y la CA-4107, en Torrecera. La DGT pide especial precaución por los avisos de nivel naranja activados por nevadas en Cantabria y Burgos, y los de nivel amarillo en zonas de Galicia, Castilla y León, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.
