Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería del Niño 2026VenezuelaLuzAlquiler trasterosMorosidadBarcelonaBadalonaAlexa+Frío CatalunyaMickey RourkeBarça
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Euromillones del martes 6 de enero de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 6 de enero de 2026.

Sorteo Euromillones del martes 6 de enero de 2026.

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 6 de enero de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 5, 14, 17, 18 y 31 y las estrellas 12 y 10.

El código del Millón ha sido el WVC01080.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
  2. Todo lo que debes saber sobre la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento
  3. Catalunya activa un aviso generalizado por frío extremo ante la bajada de temperaturas provocada por la borrasca Francis
  4. ¿Va a nevar en Barcelona? Esto es lo que avanza Meteocat
  5. Los Mossos investigan la muerte 'en extrañas circunstancias' de Sergio Jiménez, el 'streamer' de Vilanova i la Geltrú fallecido en directo
  6. El telescopio espacial Hubble identifica un nuevo tipo de objeto astronómico
  7. Estado de los embalses hoy, 5 de enero, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  8. La 'cultura de la navaja' persiste en Catalunya, con Barcelona como epicentro: 'Cuanto más buscas, más encuentras

Sorteo Euromillones del martes 6 de enero de 2026

Protecció Civil desactiva la alerta por viento en Catalunya pero mantiene la del frío

Protecció Civil desactiva la alerta por viento en Catalunya pero mantiene la del frío

Los bomberos evacúan a 19 personas de una noria averiada en el parque de la Navidad de Torrejón de Ardoz

Los bomberos evacúan a 19 personas de una noria averiada en el parque de la Navidad de Torrejón de Ardoz

Hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso de Las Palmas de Gran Canaria

Hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso de Las Palmas de Gran Canaria

Fallece un parapentista de 41 años tras sufrir un accidente en Tenerife

No es Bali, es Tenerife: las intensas lluvias dejan impresionantes imágenes de cataratas en los barrancos

No es Bali, es Tenerife: las intensas lluvias dejan impresionantes imágenes de cataratas en los barrancos

El alquiler de trasteros vive un 'boom' impulsado por la crisis de la vivienda y el teletrabajo: "En casa ya no cabe nada más"

El alquiler de trasteros vive un 'boom' impulsado por la crisis de la vivienda y el teletrabajo: "En casa ya no cabe nada más"

Intensa actividad en el aeropuerto El Prat en el regreso de las vacaciones

Intensa actividad en el aeropuerto El Prat en el regreso de las vacaciones