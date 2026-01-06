La portada de EL PERIÓDICO del 7 de enero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 7 de enero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
  2. Todo lo que debes saber sobre la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento
  3. Catalunya activa un aviso generalizado por frío extremo ante la bajada de temperaturas provocada por la borrasca Francis
  4. ¿Va a nevar en Barcelona? Esto es lo que avanza Meteocat
  5. Los Mossos investigan la muerte 'en extrañas circunstancias' de Sergio Jiménez, el 'streamer' de Vilanova i la Geltrú fallecido en directo
  6. El telescopio espacial Hubble identifica un nuevo tipo de objeto astronómico
  7. Estado de los embalses hoy, 5 de enero, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  8. La 'cultura de la navaja' persiste en Catalunya, con Barcelona como epicentro: 'Cuanto más buscas, más encuentras

Sorteo Euromillones del martes 6 de enero de 2026

Protecció Civil desactiva la alerta por viento en Catalunya pero mantiene la del frío

Los bomberos evacúan a 19 personas de una noria averiada en el parque de la Navidad de Torrejón de Ardoz

Hallados los cadáveres de un matrimonio en un piso de Las Palmas de Gran Canaria

Fallece un parapentista de 41 años tras sufrir un accidente en Tenerife

No es Bali, es Tenerife: las intensas lluvias dejan impresionantes imágenes de cataratas en los barrancos

El alquiler de trasteros vive un 'boom' impulsado por la crisis de la vivienda y el teletrabajo: "En casa ya no cabe nada más"

