No es Bali, es Tenerife: las intensas lluvias dejan impresionantes imágenes de cataratas en los barrancos

La vaguada polar, provocada por un sistema de bajas presiones que está dejando intensas lluvias y mucho frío estos días de Reyes Magos, ha dejado estampas impresionantes en los barrancos de Tenerife, sobre todo en el área metropolitana.

Las cataratas que aparecen en las fotos y vídeos del tinerfeño Javier Duran, y que se pueden ver en sus redes sociales, parecen tomadas en la isla indonesia de Bali. Pero no, son de Tenerife. Este amante del senderismo, la naturaleza y la fotografía ha aprovechado las fuertes precipitaciones que está dejando este frente frío para recorrer el barranco de Santos y el Valle de Tabares, entre Santa Cruz y La Laguna. Y el resultado es impresionante.

Con pocos precedentes

"Muy pocas veces he visto tanta agua corriendo por los barrancos", cuenta Javier Duran este martes 6 de enero antes de iniciar una nueva salida en busca de saltos de agua en Tenerife. "La única vez que he visto algo así con anterioridad fue con la tormenta Filomena del año 2021", asegura.

Las lluvias persistentes, a rachas fuertes, que se están produciendo en Canarias proceden de una porción de la vaguada polar que ha cubierto de nieve la Península en los últimos días. Impulsadas por un anticiclón de las Azores muy intenso, algunas de las nubes dispersas han alcanzado el Archipiélago.

De esta manera, «en niveles bajos de la atmósfera tenemos el alisio, pero en medios y altos la profunda vaguada», tal y como explica Víctor Quintero, delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Santa Cruz de Tenerife.

Meteorología

Como advierte Quintero, esta situación meteorológica –que ya nada tiene que ver con la borrasca Francis–, se mantendrá activa durante los próximos días en el Archipiélago y, al menos, «hasta que el anticiclón se coloque en su posición habitual».

Cataratas en los barrancos del área metropolitana de Tenerife. / Javier Durán

De hecho, este martes las precipitaciones se mantienen en muchos puntos de Tenerife aunque con menos persistencia que el lunes, en el que agua no impidió que los Reyes Magos llegaran al estadio Heliodoro Rodríguez López ni desfilaran por puntos de la Isla como Santa Cruz y La Laguna.

Mucho frío

Además de lluvia, ha hecho mucho 'pelete'. Las temperaturas bajaron de los cero grados en las zonas más altas de Tenerife y La Palma: este martes se registraron -3,2 grados en Izaña, en el Teide, y -0,8 en el Roque de Los Muchachos.

El agua corre por los barrancos del área metropolitana de Tenerife. / Javier Durán

Las mayores precipitaciones de la mañana en Tenerife se han dado en La Victoria de Acentejo (5,6 litros por metro cuadrado) y en Llano de los Loros, La Laguna (4,8). El agua seguirá cayendo en las próximas horas aunque sobre todo en forma de llovizna.

Alivio para Tenerife

Las precipitaciones constantes de estas fiestas en el Archipiélago han supuesto un alivio, especialmente para Tenerife, que se mantiene en emergencia hídrica por la sequía de años anteriores aunque el Cabildo se está planteando dar por finalizada en las próximas semanas esta declaración.

La abundante agua que corre por los barrancos está dejando lenguas marrones en las desembocaduras al mar al arrastrar tierra. Aunque no hay alerta, las autoridades piden precaución en las carreteras y una conducción prudente.