Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cabalgata Reyes BarcelonaReyes BarcelonaVenezuelaBorrasca FrancisSergio JiménezVenezolanosSuizaHorario SupercopaGroenlandiaSara CarboneroFran Rivera y Vito QuilesYulia BurtsevaLotería Niño 2026Comprobar Lotería Niño 2026
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del lunes 5 de enero de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 5 de enero de 2026, ha estado formada por los números 2, 3, 17, 21, 33 y 34. El número complementario es el 11 y el reintegro, el 7. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo martes.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 0687730, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes
  2. Aleix Serra, meteorólogo: 'La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado
  3. Muere un hombre en Vilanova i la Geltrú por un reto en directo: 'Le pagaron cocaína y whisky para que se matase
  4. La nieve ya irrumpe en las comarcas de Lleida y la Catalunya central
  5. FOTOS | La alerta por nieve hace soñar a Barcelona con una noche de Reyes blanca: ¿Se repetirá la histórica nevada de 1985?
  6. Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España
  7. Protecció Civil advierte de que se esperán 4 o 5 días de 'frío intenso' y llama a la precaución
  8. Todo lo que debes saber sobre la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento

Resultados de la Primitiva del lunes 5 de enero de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 5 de enero de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 5 de enero de 2026

Directo | Meteocat eleva la alerta por viento fuerte en Catalunya

Directo | Meteocat eleva la alerta por viento fuerte en Catalunya

Detenido un conductor ebrio que irrumpió en la cabalgata de Reyes de Cádiz

Detenido un conductor ebrio que irrumpió en la cabalgata de Reyes de Cádiz

Las autoridades sanitarias de EEUU rebajan la recomendación de vacunas infantiles contra meningitis y gripe

Jorge Feliu aclara cuánto ganan los pilotos de avión: "En los primeros meses podemos estar cobrando unos 2.500 euros al mes"

Jorge Feliu aclara cuánto ganan los pilotos de avión: "En los primeros meses podemos estar cobrando unos 2.500 euros al mes"

Madrid reivindica el regreso de Beltrán Iraburu, el Rey Mago que conquistó la cabalgata desde 2022: "No se puede jugar así con la ilusión"

Madrid reivindica el regreso de Beltrán Iraburu, el Rey Mago que conquistó la cabalgata desde 2022: "No se puede jugar así con la ilusión"

El telescopio espacial Hubble identifica un nuevo tipo de objeto astronómico