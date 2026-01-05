Madrid reivindica el regreso de Beltrán Iraburu, el Rey Mago que conquistó la cabalgata desde 2022: "No se puede jugar así con la ilusión"

Durante últimos cuatro años, una multitud de ciudadanos salía a las calles de Madrid para vivir la magia de la cabalgata de los Reyes Magos y el protagonista de la noche siempre acababa siendo era Rey Gaspar, quien se llevaba todas las miradas.

El Rey Mago Gaspar se hizo viral por su llamativa belleza y por su elegante manera de saludar a todos los espectadores que no quisieron perderse nunca ese día tan especial en la capital. "Estoy viendo la Cabalgata de Madrid solo por ver al Rey Gaspar lanzar besos" o "Gracias por este Rey Gaspar. Ponle fijo en plantilla para todos los años", escribían en redes sociales.

Detrás de la capa y la corona estaba Beltrán Ibaruru, actor y modelo que ya agradeció el primer año, a través de su perfil de Instagram, los comentarios tan positivos que había recibido: "Muchas gracias a todos, sois lo más. Y gracias a @azorinpaco y a todo su increíble equipo por hacerme vivir una de las experiencias más emocionantes de mi vida".

Sin embargo, su ausencia este año se ha evidenciado en redes sociales, donde muchos seguidores han pedido su regreso. "No se puede jugar así con la ilusión de los que estamos viendo la cabalgata. Nos han cambiado al rey Gaspar" o "Nos han pegado el cambiazo!! Gaspar el guapo ya no está en la cabalgata de Madrid de este año!!!! Por qué????", son algunos de los mensajes que han dejado en la red social 'X'.