La nieve ya irrumpe en varios puntos del interior y prelitoral catalán y presagia unas cabalgatas de Reyes gélidas

Las comarcas de Lleida y parte de la Catalunya central se han despertado este lunes víspera de Reyes con la presencia de nieve sobre su superficie. Hasta hora se han registrado grosores de 1 centímetro en Oliana (Alt Urgell) y Berga (Berguedà), y hay presencia en Coll de Nargó (Alt Urgell, sin grosor), Sunyer (Segrià, en los tejados), La Llacuna (Anoia) y Falset (Priorat), donde agarra en superficies frías, según informa el Meteocat. En esta mañana de lunes, el Meteocat habla de temperaturas bajo cero en buena parte del territorio.

Un parque infantil en Balaguer (Lleida), cubierto de nieve. / Albert L. Cobo / ACN

La previsión es que la nieve arrecie durante la mañana, pero ya no por la tarde, de manera que no parece que obligue a suspenderse cabalgatas alrededor del territorio. También se descarta de momento que la nieve haga acto de presencia en el litoral, si bien el tiempo será desapacible en muchos puntos de la geografía catalana.

Protecció Civil de la Generalitat ya ha activado el plan Neucat por posibles nevadas a cota 0 metros, sobre todo en la Depresión Central, y desde este domingo en fase de alerta el plan Procicat, por la previsión de una ola de frío con temperaturas "extremadamente bajas" desde la próxima madrugada y durante al menos tres días.

Nieve en Mollerussa, esta mañana. / Oriol Bosch / ACN

Bajada de temperaturas

Para estos tres días la previsión es de temperaturas mínimas generalizadamente bajo cero en la Catalunya Central y Prelitoral, con valores de hasta -8 °C, y hasta -12 °C o inferiores en el Pirineo; y en el Litoral, las mínimas rondarán los 0 °C, con posibles heladas puntuales.

También se ha activado en alerta el plan Ventcat: de la medianoche del lunes por la mañana del día de Reyes, se podrá superar el umbral de riesgo por rachas superiores a los 108 km/h en el noreste, sobre todo el Alt Empordà (Girona).

Asimismo, Protecció Civil ha advertido de que todo esto coincide con los planes Procicat por fuerte oleaje y por las grandes concentraciones de gente previstas por las cabalgatas de Reyes del lunes.