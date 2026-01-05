La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya

Este lunes, Catalunya se ha despertado con un ambiente helado, temperaturas bajo cero y nieve en varios puntos del interior y del prelitoral. Las nevadas han ido cogiendo protagonismo a lo largo de la mañana y han dejado acumulaciones de hasta 10 centímetros en localidades como Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) y han empezado a remitir de cara al mediodía. El Servei Meteorològic de Catalunya mantiene activados para este lunes decenas de avisos de nivel amarillo por frío y nieve en prácticamente todo el territorio catalán. Protecció Civil, por su parte, ha activado todos los protocolos ante las posibles incidencias de las nevadas en carreteras y pide a la población que extreme las precauciones mientras dure este episodio aupado por el paso de la borrasca Francis por la Península Ibérica.

En muchos puntos, las nevadas han empezado la pasada madrugada y han ido cogiendo fuerza a lo largo de la mañana. En localidades como Oliana (Alt Urgell) y Berga (Berguedà) ya se reportan acumulaciones de hasta 4 y 5 centímetros, mientras que en municipios como Coll de Nargó (Alt Urgell), Sunyer (Segrià), La Llacuna (Anoia) y Falset (Priorat), se han dejado ver copos de nieve pero sin dejar aún grandes acumulaciones. En el interior, en ciudades como Lleida también son muchos los hogares que se han despertado con un paisaje completamente helado. También en el prelitoral, la nieve ha sorprendido a puntos como L'Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

La ciudad de Lleida, nevada. / Roger Segura / ACN

La previsión es que la nieve remita de cara a la tarde. Por el momento, todo apunta a que el mal tiempo y la inestabilidad atmosférica remitirá de cara a las cabalgatas de Reyes, por lo que de momento no se ha planteado suspender ningún desfile. También se descarta de momento que la nieve haga acto de presencia en el litoral, si bien es muy probable que el tiempo será desapacible en muchos puntos de la geografía catalana durante buena parte de una jornada que se perfila como gélida en prácticamente toda Catalunya.

Protecció Civil ya ha activado el plan Neucat ante posibles nevadas que en algunos puntos podrían caer incluso a cota 0 metros, sobre todo en la Depresión Central y el prelitoral, así como una alerta del plan Procicat por las temperaturas "extremadamente bajas" previstas desde este lunes y hasta como mínimo el miércoles. El paso de la borrasca Francis también ha obligado a activar el plan Ventcat desde la medianoche del lunes hasta la mañana del día de Reyes ante el riesgo de que se den rachas superiores a los 108 km/h en el noreste, sobre todo el Alt Empordà (Girona). Asimismo, Protecció Civil ha advertido de que todo esto coincide con una previsión der fuerte oleaje prevista en varios puntos de la costa.

Los pronósticos apuntan a que esta semana arrancará con un ambiente gélido en Catalunya. Este lunes, día de las cabalgatas, se espera una mañana marcada por nevadas en el interior y lluvias en el litoral. A partir de la tarde, el frío cogerá protagonismo. El martes, de hecho, día de Reyes, Meteocat ha activado un aviso generalizado por bajas temperaturas y posibles heladas en prácticamente toda Catalunya ante la previsión de una jornada especialmente gélida en todo el territorio y con mal estado de la mar en la zona del Empordà. Los avisos se extienden hasta como mínimo el miércoles por la mañana.