La escasez de profesores pone en jaque la educación pública en Aragón

Encaraba sus últimos meses el curso 2024-2025 cuando el Gobierno de Aragón anunció que los estudiantes del máster del Profesorado ya podían ejercer la docencia en Secundaria y Formación Profesional (FP) sin haber terminado su formación. Con la puesta en marcha de esta medida extraordinaria comenzó también el año lectivo 2025-2026, pues esta vez la oferta de incorporarse a las aulas llegó a los estudiantes de posgrado en septiembre. La causa, en ambas ocasiones, la misma: intentar que la falta de docentes tuviera la mínima repercusión. Pero la escasez de personal -también no docente- persiste y golpea con fuerza a colegios e institutos, que se han adueñado de ese ímpetu para alzar la voz y denunciar la falta de apuesta por la educación pública. Mientras, el anuncio de la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años y el concierto del Bachillerato.

Las críticas a la falta de docentes se volvieron todavía más duras en junio. El día 21 se celebraron las oposiciones a profesor de Secundaria y FP en Aragón rodeadas de polémica. Antes de que se dieran a conocer los resultados, CCOO ya alertó de que la prueba se saldaría con un «elevado» número de suspensos, previsión que se confirmó en julio con la publicación de las notas.

Opositores a Secundaria y FP se examinar en Zaragoza, en junio. / Miguel Ángel Gracia

Entonces, múltiples aspirantes denunciaron una «sangría» en la prueba, que se saldó con 299 vacantes de las 1.018 plazas convocadas. Educación mandó un cuestionario a los candidatos para conocer su visión y actuar en consecuencia.

El nuevo curso comenzó cargado de críticas: la prueba no había permitido reducir la interinidad ni paliar el déficit de docentes. Y los reproches no se quedaron ahí. Con la vuelta a las aulas llegaron las protestas por la falta de recursos materiales, con profesores que denunciaron haber tenido que pintar ellos mismos las clases, y humanos, con alumnos que en octubre revelaron llevar un mes sin docente.

Septiembre fue el pistoletazo de salida a unos meses de tensión para la educación, con concentraciones en el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza por la falta de personal y críticas al anuncio de la DGA de concertar Bachillerato y establecer la gratuidad en la etapa de 0 a 3 años, medidas que ahora dependerán del resultado del 8F.

El rechazo a los anuncios de Jorge Azcón se evidenció con las concentraciones a las puertas de los centros los tres últimos miércoles de noviembre que desembocaron en una multitudinaria manifestación el día 26 bajo el lema Dinero público para la educación pública.

El 15 de noviembre dimitió la directora del Servicio Provincial de Educación, María Jesús Cruz Gimeno, que expresó sentir una «falta de respaldo» por parte de la consejera Tomasa Hernández. Unos días después dejó su cargo el director del IES Miguel Servet y también el equipo directivo del Martina Bescós de Cuarte de Huerva, que denunció sufrir falta de personal. El malestar del instituto fue tal que el 2, 3 y 4 de diciembre fueron a la huelga. Tras una primera jornada de «éxito», el segundo día lograron reunirse con la consejería y acercar posturas.

Los profesores del IES Martina Bescós se concentraron a las puertas de la consejería de Educación el segundo día de huelga. / Miguel Ángel Gracia

Las vacaciones de Navidad han dado una tregua a la educación aragonesa, pero esta semana los estudiantes volverán a las aulas y CGT ha convocado una huelga los días 20, 21 y 22 en rechazo a la concertación de las etapas no obligatorias. Porque temen que del 8F salga un gobierno que dé continuidad a estas medidas y perpetúe la decadencia de la educación pública en Aragón.