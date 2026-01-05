Francia alerta del aumento de la violencia de los contrabandistas de tabaco en la Cerdanya

En las últimas semanas, la brigada de aduanas de Perpiñán ha visto incrementada la actividad de contrabando de tabaco procedente de Andorra en la zona de la Cerdanya y el Ariège. Las patrullas policiales han intervenido un total de 325,2 kilos de cigarrillos y 41,55 kilos de tabaco en la Cerdanya en tan solo un fin de semana, cerca de la frontera con Andorra, según han informado diversos medios de comunicación franceses, como France 3 y L’Indépendant.

Las incautaciones se produjeron en varias intervenciones sobre vehículos, algunas en condiciones complicadas después de que los conductores intentaran forzar los controles y darse a la fuga.

Los contrabandistas protagonizan huidas a gran velocidad y maniobras para evitar la detención

Según los informes de la brigada, los agentes tuvieron que actuar con medidas de seguridad adicionales, incluidas barreras “stopstick” para pinchar los neumáticos de los vehículos que intentaban huir. Una vez detenidos, los coches fueron registrados y la mercancía confiscada de inmediato.

Las intervenciones evidencian un aumento del contrabando de tabaco con destino al Estado francés, especialmente en la zona de la Cerdanya y el Ariège. Los productos de tabaco en la frontera con Andorra son casi tres veces más baratos que en el mercado francés, lo que fomenta estas redes de tráfico organizado. En lo que va de año, la brigada ya ha intervenido más de tres toneladas de productos similares, incluidos 240 kilos recuperados el pasado mes de octubre.

Estas actuaciones confirman, según los medios franceses, la presencia de múltiples redes de contrabando activas en la región y subrayan la dificultad de controlar los pasos fronterizos cercanos a Andorra, especialmente en zonas remotas de montaña como la Cerdanya.

Asimismo, los gendarmes que patrullan el eje fronterizo han constatado un aumento de la violencia por parte de los contrabandistas, con conductas como negarse a obedecer los controles, huidas a gran velocidad y maniobras para evitar la detención. Las fuerzas de seguridad han tenido que utilizar barreras u otros dispositivos para detener vehículos y han registrado situaciones en las que los individuos implicados pusieron en peligro a otros usuarios de la vía.

Las operaciones, que continúan de manera regular, reflejan la cooperación entre distintos cuerpos policiales para hacer frente a las redes de contrabando, pero también ilustran las dificultades de controlar un fenómeno que se mantiene activo pese al refuerzo de la vigilancia y de los medios desplegados.

Plan de choque en Andorra

El pasado otoño, la ministra de Justicia e Interior de Andorra, Ester Molné, y el ministro de Finanzas, Ramon Lladós, presentaron en Pas de la Casa un nuevo plan de choque para combatir el contrabando de tabaco y reforzar la seguridad en la localidad fronteriza. Según el Gobierno andorrano, el objetivo del programa era minimizar la llegada de bandas organizadas procedentes del sur de Francia y de la Catalunya Nord dedicadas al contrabando de tabaco y que generaban una percepción de inseguridad ciudadana.

Molné afirmó que no se podía permitir poner en riesgo la convivencia ni la reputación del país, mientras que Lladós señaló que el contrabando afectaba a la seguridad, a los ingresos públicos y a la imagen del Estado. La primera medida anunciada fue la modificación del Código Penal para crear un nuevo delito menor que penalizara la entrada y salida del país por puntos fronterizos no habilitados más de una vez en un periodo de veinticuatro horas con la intención de acumular mercancía sensible, con penas de hasta dos años de prisión.

Además, se modificó la ley de mercancías sensibles para incrementar las sanciones a los comerciantes que incumplieran las normas antifraude y permitir ajustar, por reglamento, la franja horaria para la venta y el transporte de tabaco. También se formó al personal dedicado a la venta de tabaco y se favoreció el intercambio de información sobre las ventas entre comerciantes, fabricantes y la administración, además de otras medidas para mantener un control reforzado de la comercialización del tabaco.

De forma inmediata, mientras se comprobaba la eficacia de las medidas, se estableció una moratoria para la concesión de nuevas licencias de venta de tabaco en Pas de la Casa. El Gobierno incrementó los efectivos de las fuerzas del orden y de aduanas, y reforzó el dispositivo de seguridad hasta la convocatoria de un nuevo proceso de selección de agentes, incorporando también controles móviles en la frontera con Francia.

En ese momento se seleccionaron ocho agentes de las fuerzas del orden y, antes de final de año, estaba previsto convocar un nuevo concurso para quince plazas más, que sumarían un total de veintitrés nuevos agentes y permitirían crear un grupo fijo en Pas de la Casa para controlar el contrabando. En cuanto al cuerpo de aduanas, se preveía la selección de quince nuevos agentes, cinco de los cuales trabajarían en el grupo antifraude. El director de las fuerzas del orden de Andorra, Bruno Lasne, y la directora adjunta de aduanas, Vanesa Garcia, destacaron la importancia de la coordinación entre cuerpos para actuar con eficacia, especialmente tras el refuerzo en Pas de la Casa.