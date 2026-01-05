Los municipios catalanes despliegan su 'operación Frío' para alojar a personas sin hogar ante las bajas temperaturas

En una víspera de Reyes marcada por las bajas temperaturas y la probabilidad de que nieve incluso en cotas bajas, varios ayuntamientos catalanes han procurado activar mecanismos de emergencia para garantizar que nadie tenga que aguantar estas noches especialmente frías al raso. De hecho, la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, llamó este sábado a las administraciones locales –las competentes en materia de sinhogarismo– a activar "todos los recursos necesarios". La Síndica, que el pasado 11 de diciembre presentó un informe que afirmaba que hay 6.700 personas duermen en la calle, puso el acento en la necesidad de abrir espacios de acogida y proporcionar atención social y sanitaria a estas personas.

Antes del mensaje de Giménez-Salinas, sin embargo, ya eran varios los consistorios que habían activado el plan de forma preventiva. Es el caso de Barcelona, que desde el pasado 2 de diciembre tiene abierto su Centro de Acogida Nocturno de Emergencias (CNAE), con 100 plazas de las cuales 26 están reservadas para mujeres. La Operación Frío en la capital catalana contempla la activación de una fase de alerta o de emergencia, que ofrece recursos adicionales a las personas sin hogar en caso de bajas temperaturas continuadas o cercanas a las 0 °C. De momento, pese a las bajas temperaturas esperadas estos días, no se ha elevado el nivel de urgencia, aunque los equipos municipales "siguen monitorizando la previsión meteorológica de frío y las condiciones atmosféricas por si hace falta activar recursos adicionales", aseguran fuentes municipales.

Pese a las previsiones, no se ha activado la fase de alerta o de emergencia de la Operación Frío en Barcelona

En Barcelona, el último recuento de los Servicios Sociales del ayuntamiento cifraba en 1.784 las personas que pernoctaban en el espacio público el pasado mes de noviembre, aunque la Fundación Arrels detectó por su parte 1.982 personas en esta situación de extrema vulnerabilidad.

Badalona y Tarragona

En Badalona, donde una cincuentena de personas desalojadas del antiguo instituto B9 siguen malviviendo en tiendas de campaña bajo un puente de la C-31, el ayuntamiento también activó este domingo su propia Operación Frío. El consistorio liderado por Xavier Garcia Albiol ha abierto el pabellón de la Colina para que las personas sin hogar pasen la noche ante la previsión que las temperaturas caigan hasta los 0ºC este lunes.

En un comunicado conjunto, los grupos de la oposición de Badalona han acusado el gobierno municipal de no tener ningún dispositivo de emergencia activo para atender a las personas sin hogar. También ha vuelto a reclamar la reapertura del albergue municipal Can Bofí Vell, cerrado hace año y medio por el ayuntamiento y ocupado hace unas semanas por algunos de los desalojados del B9. Por su parte, la plataforma de entidades Badalona Acull ha denunciado que el ayuntamiento no ha ofrecido durante la primera noche del dispositivo ni mantas ni camas en el pabellón. De hecho, tal como confirma el propio consistorio, ninguna pepersona se ha acercado al equipamiento para pasar la noche.

También se ha puesto en marcha un dispositivo especial en Tarragona. Se trata de la segunda fase de la Operación Iglú que en este caso prevé el despliegue de varios equipos de búsqueda y atención a las personas sin hogar de la ciudad. La noche del domingo al lunes, la primera en la que el dispositivo estaba en marcha, los equipos han atendido a 15 personas. Nueve de ellas han aceptado trasladarse a un alojamiento temporal y las otras cuatro han recibido mantas y bebidas calientes. En el dispositivo participan efectivos de la Guardia Urbana, voluntarios de Protección Civil, miembros de la Cruz Roja y profesionales de Servicios Sociales. El resto de la temporada de invierno, del 1 de diciembre hasta el 31 de marzo, la Operación Iglú sigue vigente de una manera más preventiva. Según un recuento del ayuntamiento del pasado mes de octubre, más de 80 personas duermen en las calles de Tarragona.