Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España

La alerta por nieve hace soñar a Barcelona con una noche de Reyes blanca: ¿Se repetirá la histórica nevada de 1985?

Son muy pocas las ocasiones en las que Barcelona ha podido disfrutar de un escenario blanco para Navidad. Amanecer con nieve en la ciudad condal es prácticamente una utopía, especialmente en los últimos años, cuando el cambio climático ha provocado un aumento generalizado de las temperaturas. Sin embargo, el descenso de los termómetros y los efectos de la borrasca Francis podrían traer a Catalunya nieve a cotas bajas, coincidiendo con el Día de Reyes.

Esta previsión de nevadas traslada a los catalanes a las navidades de 1985, cuando un congelado mes de enero dejó huella en los catalanes. El observatorio Fabra, situado en la sierra de Collserola, alcanzó temperaturas siberianas en la víspera del Día de Reyes y es recordada como uno de los episodios más gélidos de todo el siglo XX en Catalunya. Barcelona alcanzó una temperatura de -9,6 grados, un registro que parece imposible de repetir en la ciudad.

Dos masas de aire siberiano alcanzaron Europa hace 41 años, dejando dos copiosas nevadas en Catalunya. La primera, la de la noche de Reyes, dejó acumulaciones de más de 10 centímetros y un clima frío que se prolongó durante dos semanas. Pocos días después, este segundo frente dejó de nuevo nieve en la Costa Brava y el Montseny, tiñendo de blanco una Calella de Palafrugell que acumuló más de 30 centímetros de nieve. Muchas poblaciones de la Costa Brava alcanzaron los -10 grados y en el Pirineu se llegaron a los -20. | Así fue la recordada nevada de Barcelona en 1985.