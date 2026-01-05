Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España

En Directo
Alerta plan Neucat
La borrasca Francis trae temperaturas gélidas en toda España y posibles nevadas en cotas bajas
El paso de la borrasca Francis está dejando noches extremadamente frías y días de pleno invierno hasta, como mínimo, el día de Reyes. Los modelos indican que entre el sábado y el martes se vivirá un episodio de "frío, fuertes lluvias y nevadas".
Siga en este hilo la evolución y el impacto de este frente frío.
Alerta naranja
A su vez, Girona, Lleida y Huesca estarán en alerta naranja por temperaturas mínimas que llegarán a situarse en torno a los -10ºC. Por su parte, los fenómenos costeros se activarán en Almería, Asturias, Mallorca, Menorca, Girona (Alerta naranja), A Coruña, Lugo, Murcia y Alicante. La borrasca 'Francis' dejará este lunes cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia general a abrirse claros, y con precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, siendo probable que sean fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en Alborán y litorales del Murcia. Por otro lado, una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente dejando precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros sin descartar algún copo a cotas más bajas. Con incertidumbre en función de la interacción de la masa de aire frío con la húmeda del sureste también se prevén nevadas en regiones del centro, especialmente en meseta Sur, y según avance el aire frío hacia el sur, en interiores del cuadrante sureste, con una cota descendiendo hasta los 300/500 m. en el interior este peninsular y a 1100/1300 m. en las Béticas orientales.
Todas las CCAA, salvo Extremadura, estarán en alerta por lluvias, nieve, frío y oleaje
Todas las comunidades autónomas, salvo Extremadura, estarán este lunes, 5 de enero, en riesgo (alerta amarilla) o riesgo importante (Alerta naranja) por precipitaciones, nieve, temperaturas mínimas y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Por ejemplo, las nevadas tendrán lugar en Barcelona, Lérida, Tarragona, Lugo, Madrid, Cantabria, Alicante, Castellón, Valencia, Granada, Teruel, Asturias, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Albacete, Cuenca y Guadalajara. En el caso de las precipitaciones, las lluvias pondrán en alerta a Murcia, Almería, Granada y Gran Canaria, mientras que las temperaturas mínimas pondrán en alerta amarilla a Barcelona, Madrid, Navarra, Guipúzcoa, La Rioja, Teruel, Cantabria, Burgos, León, Palencia, Soria, Zamora, Cuenca y Guadalajara.
Suspensión parcial del metro y líneas de autobús en Málaga y carreteras cortadas por ríos
El metro de Málaga ha suspendido temporalmente el servicio en su línea 2 por la alerta de nivel rojo de lluvia mientras opera parcialmente la línea 1, y varias líneas de autobús han suspendido su actividad en esta provincia, donde varias carreteras se cortaron al desbordarse ríos y arroyos.
La afectación en el servicio del metro se ha producido a partir de las 16:00 horas de este sábado, aunque sí opera parcialmente la línea 1 entre las estaciones Barbarela y Andalucía Tech, una situación que ya se produjo días atrás ante una situación meteorológica similar.
Por otra parte, la empresa Avanza Bus, que opera las líneas M132, M133, M135 y M230, ha suspendido todas las rutas previstas en ellas mientras dure el aviso rojo por lluvias, según ha informado a EFE el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre.
Catalunya mantiene el plan Neucat para mañana ante "la previsión de nevadas"
"Se mantiene la previsión de nevadas desde la noche de hoy en el suroeste y mañana en casi todo el país, sobre todo en la Depresión Central. Consultad las previsiones en Meteocat y no os pongáis en riesgo", ha escrito Protecció Civil.
La alerta por nieve hace soñar a Barcelona con una noche de Reyes blanca: ¿Se repetirá la histórica nevada de 1985?
Son muy pocas las ocasiones en las que Barcelona ha podido disfrutar de un escenario blanco para Navidad. Amanecer con nieve en la ciudad condal es prácticamente una utopía, especialmente en los últimos años, cuando el cambio climático ha provocado un aumento generalizado de las temperaturas. Sin embargo, el descenso de los termómetros y los efectos de la borrasca Francis podrían traer a Catalunya nieve a cotas bajas, coincidiendo con el Día de Reyes.
Esta previsión de nevadas traslada a los catalanes a las navidades de 1985, cuando un congelado mes de enero dejó huella en los catalanes. El observatorio Fabra, situado en la sierra de Collserola, alcanzó temperaturas siberianas en la víspera del Día de Reyes y es recordada como uno de los episodios más gélidos de todo el siglo XX en Catalunya. Barcelona alcanzó una temperatura de -9,6 grados, un registro que parece imposible de repetir en la ciudad.
Dos masas de aire siberiano alcanzaron Europa hace 41 años, dejando dos copiosas nevadas en Catalunya. La primera, la de la noche de Reyes, dejó acumulaciones de más de 10 centímetros y un clima frío que se prolongó durante dos semanas. Pocos días después, este segundo frente dejó de nuevo nieve en la Costa Brava y el Montseny, tiñendo de blanco una Calella de Palafrugell que acumuló más de 30 centímetros de nieve. Muchas poblaciones de la Costa Brava alcanzaron los -10 grados y en el Pirineu se llegaron a los -20. | Así fue la recordada nevada de Barcelona en 1985.
El Ajuntament de Tarragona activa la búsqueda y atención de personas sin hogar ante el descenso de las temperaturas
El Ajuntament de Tarragona activa este domingo la segunda fase de la Operació Iglú ante la bajada de las temperaturas y la posibilidad de heladas en la ciudad. A partir de las nueve de la noche se pondrá en marcha un dispositivo específico de búsqueda y atención a personas sin hogar. Se les ofrecerá alojamiento provisional y, si lo rechazan, se les proporcionarán mantas y bebidas calientes para minimizar los riesgos asociados al frío intenso. Por la tarde se celebrará una reunión operativa y se darán indicaciones a los equipos que recorrerán distintas zonas de la ciudad para localizar y atender a las personas que duermen en la calle.
Enric Badia
Aleix Serra, meteorólogo: "La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado"
La precipitación que se espera para el día 5 de enero "llegará de madrugada y no es importante". Coincidirá con el inicio de una ola de frío y esto podría traer nieve, pero será, en todo caso, débil y no generalizada, según ha explicado Aleix Serra, meteorólogo del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a Regió7, del grupo de El Periódico. "Si nieva en lugares donde no es habitual puede ser vistoso", pero "será puntual, no una nevada generalizada".
Serra explica que a estas horas el aviso es el más leve "de posibilidad de nieve", pero de todos modos en las últimas horas el frente ha perdido fuerza. "La previsión de nieve en la noche de Reyes se ha desinflado", indica el meteorólogo, que a la vez es concejal por la CUP en el Ayuntamiento de Berga. Si cae algo será uno o dos centímetros, "una ligera precipitación", explica, y llegaría de madrugada. Habrán pasado las horas suficientes para que las calles de las ciudades y poblaciones queden limpias de nieve, sostiene.
La borrasca Francis complica el domingo con lluvia en el sur y nevadas en cotas bajas
La borrasca Francis, combinada con una masa de aire ártico, complica este domingo el tiempo y algunos desplazamientos por carretera, con lluvias significativas en zonas del sur y sureste peninsular, además de una caída de las temperaturas y de la cota de nieve en el centro norte y este de España.
Las lluvias más intensas se producen en Cádiz, Málaga y Alicante, con aviso naranja (peligro importante), y hay nevadas significativas en zonas de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y La Rioja, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene aviso amarillo (peligro bajo).
Las adversas condiciones por la lluvia, el frío y la nieve en cotas bajas, que afectará a zonas pobladas y vías de comunicación, como señala la Aemet en sus redes sociales, complican los desplazamientos por carretera.
Activado el aviso rojo por lluvias en Málaga y lanzan un mensaje ES-Alert
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo por lluvias en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga, y se ha emitido un mensaje ES-Alert a las 14:42 horas de este domingo.
Se prevén lluvias de 120 litros por metro cuadrado (peligro extraordinario) acumuladas en doce horas, un aviso que se prolongará hasta las 23:59 horas de este domingo, con una probabilidad entre el 40 % y el 70 %
Las precipitaciones más intensas se esperan en la mitad occidental de la referida área de la provincia malagueña.
EFE
La DGT pide precaución en las carreteras: hay once afectadas por nieve y tres por lluvias
El temporal está causando complicaciones de circulación en las carreteras españolas: hay diez afectadas por la nieve y el hielo, todas ellas en la red secundaria, en Andalucía, Asturias, Castilla y León y Navarra, según ha informado a primera hora de esta tarde la Dirección General de Tráfico (DGT).
Además, otras cinco vías están "totalmente intransitables" a causa de la lluvia en Andalucía, tres en la provincia de Cádiz y dos en Málaga.
La DGT ha pedido a los conductores precaución ante los avisos de nivel naranja por fuertes lluvias en esas dos provincias andaluzas y también en la Comunidad Valenciana, en concreto en Alicante y Valencia. Al igual, también pide precaución por nivel amarillo por fuertes nevadas en zonas de Aragón, Castilla y León, La Rioja, en la Sierra de Madrid y en la provincia de Guadalajara.
