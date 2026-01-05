Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaBorrasca FrancisNieve CatalunyaOriol JunquerasCrans MontanaCabalgata BarcelonaLotería Niño 2026Cristina PedrocheVon der Leyen'La asistenta'TaxiSueldo
instagramlinkedin

En Directo

Alerta plan Neucat

Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España

La borrasca Francis provoca temperaturas gélidas en toda España

La borrasca Francis trae temperaturas gélidas en toda España y posibles nevadas en cotas bajas

Cataluña, en alerta por nevadas a nivel de mar desde el domingo hasta la noche de reyes

Cataluña, en alerta por nevadas a nivel de mar desde el domingo hasta la noche de reyes

EFE

Valentina Raffio

Inés Sánchez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El paso de la borrasca Francis está dejando noches extremadamente frías y días de pleno invierno hasta, como mínimo, el día de Reyes. Los modelos indican que entre el sábado y el martes se vivirá un episodio de "frío, fuertes lluvias y nevadas".

Siga en este hilo la evolución y el impacto de este frente frío.

Suscríbete para seguir leyendo

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: 'Después ya no me queda nada
  2. Protecció Civil activa el plan Neucat y pide a la ciudadanía adelantar la vuelta a casa ante la previsión de nevadas
  3. Alerta por la presencia de una embarcación sin tripulantes en la playa de Badalona
  4. Muere un hombre en Vilanova i la Geltrú por un reto en directo: 'Le pagaron cocaína y whisky para que se matase
  5. Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España
  6. El espacio causa cambios moleculares en las células con implicaciones para enfermedades
  7. Los yacimientos marinos de la costa catalana, nuevo objetivo de los expoliadores arqueológicos
  8. La búsqueda de los españoles desaparecidos en Indonesia se extiende hasta el miércoles tras el hallazgo de un segundo cuerpo

Marta León, experta en salud hormonal: "El movimiento es el mayor antidepresivo y nos lo quitamos durante las fiestas navideñas"

Marta León, experta en salud hormonal: "El movimiento es el mayor antidepresivo y nos lo quitamos durante las fiestas navideñas"

Directo | Catalunya mantiene el plan Neucat para hoy ante "la previsión de nevadas"

Directo | Catalunya mantiene el plan Neucat para hoy ante "la previsión de nevadas"

La portada de EL PERIÓDICO del 5 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 5 de enero de 2026

Detienen a la expareja de la mujer hallada muerta en Jaén

Detienen a la expareja de la mujer hallada muerta en Jaén

Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes

Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes

Nieve en la cabalgata de Reyes Magos de Barcelona de 1985: el último precedente que pintó de blanco el desfile

Nieve en la cabalgata de Reyes Magos de Barcelona de 1985: el último precedente que pintó de blanco el desfile

Directo | Identificados los cuerpos de las 40 víctimas mortales en el incendio de un bar en Suiza

Directo | Identificados los cuerpos de las 40 víctimas mortales en el incendio de un bar en Suiza

La borrasca Francis arrasa en Málaga: desborda el Río Grande y un vehículo es arrastrado en Estepona

La borrasca Francis arrasa en Málaga: desborda el Río Grande y un vehículo es arrastrado en Estepona