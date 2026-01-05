Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cabalgata Reyes BarcelonaMapa Cabalgata Reyes BarcelonaTráfico CabalgataVenezuelaBorrasca FrancisSergio JiménezVenezolanosSuizaHorario SupercopaGroenlandiaSara CarboneroLotería Niño 2026Comprobar Lotería Niño 2026Cabalgata Reyes L'HospitaletCabalgata Reyes BadalonaCabalgata Reyes Santa Coloma de Gramenet
instagramlinkedin

Sanidad

Algoritmos que predicen la respuesta al tratamiento biológico del asma grave en Alicante

Un equipo multidisciplinar del Hospital Universitario de Sant Joan desarrolla un sistema pionero basado en inteligencia artificial que también permite la lectura de los TAC de tórax

Pruebas de asma en el Hospital de Sant Joan

Pruebas de asma en el Hospital de Sant Joan / INFORMACIÓN

J. Hernández

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un equipo multidisciplinar del Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant está desarrollando un sistema pionero basado en inteligencia artificial, diseñado tanto para predecir la respuesta personalizada a los tratamientos biológicos en pacientes con asma grave, como para realizar la lectura automática de tomografías computarizadas torácicas (TAC).

El proyecto, denominado "Sistema de Predicción Personalizada de Respuesta al Tratamiento Mediante la Detección de Biomarcadores de Valor y el uso de Inteligencia Artificial Aplicada a Imágenes de TAC", sitúa al hospital en la vanguardia de la medicina de precisión.

El proyecto de medicina de vanguardia de precisión ha obtenido un premio nacional en un certamen científico

Biomarcadores

La iniciativa combina tres elementos clave: biomarcadores de valor asociados a la inflamación eosinofílica, análisis automático de imágenes de TAC y algoritmos avanzados de IA que integran toda la información clínica.

En el proyecto participan Ignacio Boira Enrique y Eusebi Chiner Vives, del servicio de Neumología; Joaquín Galant Herrero y María Dolores Martínez Juan, del Servicio de Radiodiagnóstico; José María Salinas Serrano, del servicio de Informática, y Germán González Serrando, de la Universidad de Alicante.

La iniciativa, presentada por Ignacio Boira Enrique, ha obtenido el segundo premio nacional del certamen científico EOS Phenotyping Challenge.

Eusebi Chiner e Ignacio Boira, neumólogos Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant con un TAC de tórax

Eusebi Chiner e Ignacio Boira, neumólogos Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant con un TAC de tórax / INFORMACIÓN

Multitarea

Boira ha explicado que “el reto ha sido crear una herramienta multitarea capaz de analizar e integrar cada una de las variables que puede afectar a la respuesta del paciente a un fármaco biológico para poder predecir su respuesta”.

Esta predicción permite iniciar precozmente los tratamientos biológicos en pacientes con respuesta predictiva favorable y así disminuir la morbimortalidad y los ingresos hospitalarios.

El reto ha sido crear una herramienta multitarea capaz de analizar e integrar cada una de las variables que puede afectar a la respuesta del paciente a un fármaco biológico

Ignacio Boira

— Médico del servicio de Neumología del Hospital de Sant Joan

El jefe del Servicio de Neumología, Eusebi Chiner, ha destacado que “es fundamental comenzar cuanto antes el tratamiento apropiado para evitar daños irreversibles, como el remodelado bronquial”.

Este es un engrosamiento de las vías respiratorias difícil de revertir, por lo que este enfoque anticipado resulta crucial”.

Un 40 % de casos detectados en un cribado aleatorio

“Según las sociedades médicas, la prevalencia del asma en la población general en nuestro país se sitúa entorno al 10%, sin embargo, en nuestro cribado oportunista llegamos a detectar hasta un 40 por ciento en las personas encuestadas”, explica Eusebi Chiner, jefe del Servicio de Neumología del Hospital de Sant Joan en referencia a los controles que se realizan en el centro a población en general. Para Chiner, “es muy importante un diagnóstico temprano para evitar complicaciones futuras y reagudizaciones frecuentes. Cuanto antes se empiece a tratar el asma, el pronóstico y calidad de las personas mejora significativamente".

Pared bronquial

Además de la herramienta predictiva, en el marco de este proyecto se está desarrollando un sistema de análisis automático de imágenes TAC mediante IA para generar biomarcadores radiológicos —como el engrosamiento de la pared bronquial, la presencia de tapones de moco, las bronquiectasias o las áreas de atrapamiento aéreo— de forma sencilla, precisa y ágil, evitando el laborioso y complejo etiquetado manual tradicional.

Es fundamental comenzar cuanto antes el tratamiento apropiado para evitar daños irreversibles, como el remodelado bronquial

Eusebi Chiner

— Jefe del Servicio de Neumología del Hospital de Sant Joan

El proyecto cuenta con la experiencia de José María Salinas, jefe de servicio de Informática y director ejecutivo del Proyecto de Imagen Médica GIMD, quien supervisa la infraestructura del Banco de Imágenes Médicas de la Comunidad Valenciana.

Este avance supone un hito en la atención personalizada al asma grave. El asma es una de las enfermedades respiratorias más frecuentes, afectando en España a una de cada diez personas, de los que entre el 5% y el 10% presenta asma grave no controlada, asociado a una gran morbimortalidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes
  2. Aleix Serra, meteorólogo: 'La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado
  3. Muere un hombre en Vilanova i la Geltrú por un reto en directo: 'Le pagaron cocaína y whisky para que se matase
  4. La nieve ya irrumpe en las comarcas de Lleida y la Catalunya central
  5. FOTOS | La alerta por nieve hace soñar a Barcelona con una noche de Reyes blanca: ¿Se repetirá la histórica nevada de 1985?
  6. Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España
  7. Protecció Civil advierte de que se esperán 4 o 5 días de 'frío intenso' y llama a la precaución
  8. Todo lo que debes saber sobre la súper gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento

Todos los cambios que vienen en el coche en 2026: de las balizas V-16 a las etiquetas de ZBE y matrículas

Todos los cambios que vienen en el coche en 2026: de las balizas V-16 a las etiquetas de ZBE y matrículas

Borrasca Francis: rescate de un coche en Málaga por la crecida del Río Velerín

Borrasca Francis en Málaga: bajan las crecidas tras las lluvias históricas y desbordamientos del domingo

Directo | Meteocat eleva la alerta por viento fuerte en Catalunya

Directo | Meteocat eleva la alerta por viento fuerte en Catalunya

TikTok cierra la cuenta a Simón Perez tras la muerte del 'streamer' de Vilanova i la Geltrú

TikTok cierra la cuenta a Simón Perez tras la muerte del 'streamer' de Vilanova i la Geltrú

Catalunya despliega una 'operación Frío' para alojar a personas sin hogar: 400 camas habilitadas

Catalunya despliega una 'operación Frío' para alojar a personas sin hogar: 400 camas habilitadas

Los Reyes Magos llegan a una Catalunya gélida, con decenas de municipios nevados y un fuerte desplome de los termómetros

Los Reyes Magos llegan a una Catalunya gélida, con decenas de municipios nevados y un fuerte desplome de los termómetros

Algoritmos que predicen la respuesta al tratamiento biológico del asma grave en Alicante

Algoritmos que predicen la respuesta al tratamiento biológico del asma grave en Alicante