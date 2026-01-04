Roban instrumentos valorados en más de 4.000 euros al músico pacense Julien Elsie

El músico pacense Julián Cano, de nombre artístico Julien Elsie, ha denunciado el robo de gran parte de sus instrumentos musicales, un material valorado en más de 4.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de diciembre en el garaje comunitario del edificio donde reside, en el centro de Badajoz. Según ha explicado, los instrumentos musicales estaban en el maletero de su vehículo, donde los había dejado tras regresar del último concierto que había ofrecido en Cáceres.

El músico, que fue propietario de la tienda Wolfgang Musik, en la calle Virgen de la Soledad, no sabe qué día exacto de las Navidades pudo cometerse el robo ni tampoco sospechas sobre quién o quienes lo podrían haber perpetrado.

Un golpe económico y sentimental

Este suceso ha supuesto un "duro golpe" para Elsie, tanto desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el sentimental, pues muchos de los objetos los había coleccionado a lo largo de décadas. Los ladrones se han llevado, incluso, la antigua maleta que el padre del músico -el también músico Julián Cano- usaba para transportar el merchandising y sus discos.

Algunos de los instrumentos estaban personalizados y otros eran material "poco común o ediciones limitadas". Así, entre los objetos robados se encuentran una guitarra eléctrica Fender Mustang, que ya no se fabrica, otra de la marca Eko -un modelo vintage de los años 80 que estaba customizado-, un amplificador de guitarra, un sintetizador MicroKorg, varios pedales de efectos, estuches de guitarras o micros.

Estos instrumentos eran los que estaba utilizando Julien Elsie durante la gira de presentación de su último álbum, que salió al mercado el pasado mes de abril y que lo ha llevado por escenarios de diferentes puntos de España y Portugal.

El músico, que ya ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional, ha hecho un llamamiento a cualquier persona que pueda aportar cualquier información que pudiera llevar a recuperar los instrumentos.

Además, se ha lanzado una campaña en GoFundMe para recaudar aportaciones que le permitan restituir parte del material sustraído y poder seguir ganándose la vida.