La portada de EL PERIÓDICO del 5 de enero de 2026

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Más de un millón de catalanes caen en la extrema pobreza tras pagar el alquiler: 'Después ya no me queda nada
- Protecció Civil activa el plan Neucat y pide a la ciudadanía adelantar la vuelta a casa ante la previsión de nevadas
- Alerta por la presencia de una embarcación sin tripulantes en la playa de Badalona
- Muere un hombre en Vilanova i la Geltrú por un reto en directo: 'Le pagaron cocaína y whisky para que se matase
- Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España
- El espacio causa cambios moleculares en las células con implicaciones para enfermedades
- Los yacimientos marinos de la costa catalana, nuevo objetivo de los expoliadores arqueológicos
- La búsqueda de los españoles desaparecidos en Indonesia se extiende hasta el miércoles tras el hallazgo de un segundo cuerpo