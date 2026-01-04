El oncólogo Pablo Luna Fra: "La mayoría de tumores de páncreas se diagnostican cuando ya no se pueden operar"

¿Por qué el cáncer de páncreas se suelen detectar tan tarde?

Generalmente por la propia biología del tumor. Su localización y la relación con arterias y venas hacen que, cuando aparece en las pruebas, muchas veces ya sea inoperable. Aproximadamente la mitad de los pacientes se diagnostican con metástasis y, de los que llegan en fase localizada, menos del 20% puede operarse. Es muy difícil detectarlo en el momento en que todavía es curable con cirugía.

¿Qué síntomas deberían ponernos en alerta?

Es complicado concretarlo, porque son síntomas muy inespecíficos. Lo más habitual es una pérdida de peso muy marcada, cansancio intenso, falta de apetito y dolor abdominal que se irradia hacia la espalda. Son cosas que todos podemos tener en algún momento y que casi nunca significan un tumor, pero en estos pacientes suelen aparecer de forma muy persistente.

¿Cómo se distinguen los síntomas de otras enfermedades digestivas comunes?

Es muy difícil. La diferencia está en la evolución. Si el cuadro se mantiene en el tiempo es cuando el médico solicita pruebas y se llega al diagnóstico. El problema es que muchas veces todo queda enmascarado porque son molestias muy comunes.

Se habla mucho de la ictericia como señal de alarma, ¿qué es?

Sí. La ictericia aparece cuando el tumor comprime la vía biliar y se acumula la bilirrubina. La piel y los ojos se ponen amarillos. Es uno de los síntomas que más nos hacen sospechar, pero suele aparecer cuando el tumor ya tiene un tamaño considerable.

¿Qué se sabe de la incidencia y mortalidad de este cáncer?

En España se diagnostican unos 10.000 casos al año. No es de los tumores más frecuentes, pero sí de los que más mortalidad produce. La supervivencia a cinco años ronda el 10%. En Balears las cifras no difieren demasiado del panorama estatal.

¿Por qué es tan agresivo?

Porque cuando da síntomas ya no se puede operar y porque los tratamientos actuales no son tan eficaces como en otros tumores. La quimioterapia penetra mal en las células del cáncer de páncreas y no hemos visto el beneficio que sí han tenido otros tumores con inmunoterapia. La biología de la enfermedad es la clave del mal pronóstico.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Los estilos de vida influyen, como en todas las enfermedades oncológicas: sedentarismo, obesidad, malos hábitos alimentarios, tabaco y alcohol. El componente hereditario es minoritario, no es un tumor típicamente genético.

¿Entonces no tiene sentido pedir pruebas genéticas?

No, en absoluto. No hay indicación. Incluso en familias con algo más de riesgo, no disponemos de pruebas útiles para un diagnóstico precoz. El cáncer de páncreas no es una enfermedad típicamente hereditaria.

¿Cómo se puede prevenir?

Lo que mejor funciona en oncología son los hábitos de vida saludables. Dieta equilibrada, ejercicio moderado, evitar el tabaco, limitar el alcohol y reducir el sedentarismo. Son medidas que sí pueden bajar el riesgo.

¿Por qué no existe un cribado como en mama o colon?

Porque no contamos con una prueba que detecte el tumor en fases iniciales dentro de la población general. La mamografía o el test de sangre oculta son herramientas muy eficaces, pero en páncreas no tenemos nada parecido. Por eso no hay un programa de cribado y no parece que lo vaya a haber a corto plazo.

¿Ha habido avances en los tratamientos?

En pacientes operables, sí. La quimioterapia después de la cirugía ha mejorado un poco la supervivencia, y también lo han hecho las técnicas quirúrgicas. En enfermedad avanzada, vamos conociendo mejor la biología del tumor y eso puede ayudarnos a tener tratamientos más efectivos en el futuro, pero hoy todavía no los tenemos.

¿Qué opciones de tratamiento hay cuando llega el diagnóstico?

Depende del estadio y de lo avanzado que está cuando se diagnostica. Si es operable, la cirugía es la primera opción, seguida de quimioterapia. Si está localizado pero afecta a vasos importantes, empezamos con quimioterapia para intentar reducirlo y ver si se puede operar después. Y si ya hay metástasis, el tratamiento es exclusivamente sistémico con quimioterapia.