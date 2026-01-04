Los Mossos activan el sistema telemático para solicitar permisos de salida al extranjero de menores

Viajes
Los Mossos d'Esquadra han implantado el sistema telemático para solicitar los permisos de salida al extranjero de los menores de edad, sin necesidad de dirigirse a una comisaría, informan en un comunicado este domingo.
La iniciativa se enmarca en la estrategia de reforma de la Administración que está impulsando el Govern con el objetivo de realizar los servicios públicos "más accesibles, ágiles, amables e inteligentes".
Las autorizaciones de salida al extranjero son obligatorias en todos los casos en que los menores salgan del territorio nacional sin ninguno de sus progenitores o tutores legales, por lo que, con esta novedad, ahora se podrá realizar este trámite por internet o presencialmente en las comisarías.
