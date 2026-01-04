Maribel Sánchez-Maroto, directora de Contenidos Informativos de RTVE: "Lo que más daño nos hace es que no se distingue entre periodistas y agitadores"

Llegó al Bages con 11 años y se fue a Barcelona con 27 después de haber trabajado en la radio de Sant Vicenç, en Ràdio Manresa y en Regió7. Periodista de RTVE desde 1988, ha ocupado uno de los cargos más comprometidos del periodismo español, el de jefa de información nacional del Telediario, y desde este verano ocupa uno de aún más responsabilidad, el de directora de todos los contenidos informativos de televisión, radio y digital de RTVE. Con más de mil personas a su cargo, es la periodista de la Catalunya central que ha llegado más arriba.

Después de tantos años en Madrid y de haber tocado poder, ¿qué queda de la santvicentina que montó una radio local?

Me parece que queda la cualidad que tiene que tener un periodista, que es la curiosidad por las cosas. Sin la inquietud por saber este oficio no tiene sentido. Yo todavía procuro aprender algo cada día.

Habiendo visto las cosas feas que debe haber visto, es difícil seguir siendo una periodista ilusionada.

Es verdad que este oficio te da razones cada día para decir ‘yo me voy’, porque hay mucho farsante, y eso desanima, pero lo resuelves volviéndote pragmática, tanto en los aspectos profesionales como en los personales. Aprendes a distinguir lo importante y lo urgente.

El periodismo cada vez es menos respetado por la gente. ¿A qué lo atribuye?

Como pasa con tantas cosas, la clave es el dinero. Si los medios dependen de un único poder para financiarse hay el peligro de que se conviertan en propagandistas. Pero yo creo que el problema es que no se distingue entre periodistas y agitadores. A veces no son ni personas, son bots que viralizan contenidos. Esto es lo que más daño está haciendo a los periodistas y a la sociedad en general. Y desmentir las fake news es muy difícil, porque circulan por canales más rápidos que los nuestros.

En 2004 fue nombrada jefa de información nacional delTelediario; es decir, de toda la política española. ¿Cómo se vive en el ojo del huracán?

Recién llegada de Barcelona, al comienzo la sensación era de vértigo, pero me ayudó mucho que aquel era un equipo muy nuevo y todos teníamos claro que había que cambiar aquella televisión desprestigiada que nos dejaba el PP, con una condena en los tribunales por haber manipulado la información sobre una huelga general de una manera impropia del periodismo. Era un reto muy grande, pero nos lo creíamos.

¿Cómo gestiona la presión política?

Como pasa en el mundo local, todo el mundo quiere vender su producto. Lo quiere la Coca-Cola, la marca de coches y el jefe de prensa del político, sea un alcalde o un ministro. Hay que tener resistencia y dejar claro a todo el mundo que yo me equivoco sola, que es una frase que he utilizado muchas veces. Nosotros tenemos independencia editorial, y te aseguro que es real. Puedo decir que, aunque siempre haya alguien que intenta ‘sugerirte’ lo que tienes que hacer, nosotros hacemos nuestro camino guste más o menos. No estamos para gustar.

¿Qué le diría a quien asegura que en los medios públicos hacen lo que les dicen los políticos que los han puesto en el cargo?

Yo no he hecho nunca nada porque me lo haya dicho un político. Sé dónde estoy y creo que sé cómo se tienen que hacer las cosas, no soy ninguna inconsciente: no explicaré una historia sin contrastarla. Pero no puedo ir al dictado, porque si lo hago pierdo el derecho a reivindicar nada.

¿Ser jefa de informativos ahora es muy diferente de 2004?

La polarización ha empeorado mucho. Lo que yo intento transmitir es que no tenemos que ser los primeros, sino los mejores, porque cuando la televisión pública da una noticia es como si la validara para todo el mundo. Eso me hace sentir muy responsable. Por lo tanto, lo tenemos que tener todo muy contrastado y tenemos que procurar no contribuir a polarizar todavía más.

¿Un consejo para alguien que tenga que hacer televisión con mucha presión?

Que se rodee de un equipo de gente de confianza que le diga las cosas como son, no que le aplauda. Y que delegue; no se puede querer estar encima de todo. Yo no lo hago.

¿La tensión política que se ve en Madrid es real o es teatro?

Nosotros ponemos un espejo. Los políticos dicen que hacen una escenificación y que, en realidad, se entienden mejor de lo que se ve en la tele. Pero ahora me temo que hay una parte del Parlamento que no actúa, que es así, como se ve, de forma y de fondo.

¿Cuál es su misión principal ahora?

Tener más ventanas donde proyectar nuestro contenido. La tele no puede ser solo el Telediario en directo, ahora se ve en todas partes y en cualquier momento. Tenemos que crear formatos para esos hábitos; tenemos que combinar el rigor con un lenguaje adecuado para llegar a la gente que se ha ido de TVE, básicamente gente joven. A una parte la hemos recuperado con «La Revuelta», y eso es importante, porque ya los volvemos a tener en el canal, y si lo que hacemos es lo bastante atractivo se quedarán. Las audiencias nos están yendo muy bien.

Con el nuevo presidente, José Pablo López, TVE quiere volver a competir. ¿Por qué había dejado de hacerlo?

Es una buena pregunta. Hay quien defiende que las televisiones públicas no tienen que luchar por tener audiencia, pero a mí me parece que es un error. Me parece que tenemos que aspirar a ser relevantes. Y las cifras indican que estamos consiguiendo serlo. Por ejemplo, hicimos una cobertura osada y atractiva de las elecciones en Extremadura y, después de mucho tiempo que la Sexta nos ganaba en este tipo de programas, esta vez hemos ganado nosotros. También se ha conseguido que los Telediario superen Tele5, que es todo un hito. Estamos muy contentos.

¿Cómo vivió el ‘procés’ desde Madrid?

Lo viví con mucho dolor. Quise venir a ver personalmente el 1 de octubre y para mí fue muy doloroso. Mis padres nunca hablaron catalán, pero lo primero que hicieron fue matricularnos en una escuela donde fuese seguro que lo aprenderíamos perfectamente, y no viví nunca un problema de convivencia. En cambio, en 2017 sí que lo vi. Como catalana en Madrid tenía que gestionar un fuego cruzado. Las conversaciones sobre el tema me resultaban muy difíciles, tanto aquí como en Madrid.

Fue responsable de todos los contenidos ligeros de RTVE. ¿Entonces estaba tranquila?

¡No te creas! Que sea ligero no quiere decir que no tengas que ir con cuidado. El programa de cocina, o la boda de un famoso, interesan a mucha gente, o sea que se tienen que tratar con el mismo rigor que cualquier contenido informativo. ¡O más! (ríe).

Solo ha hecho dos documentales, pero uno de ellos, «Nevenka», ha tenido mucho éxito. ¿Es un género al que podría volver?

Y tanto, me gustaría mucho. A mí me parece que «Nevenka» es lo más importante que he hecho nunca. Es de lo que estoy más satisfecha. El mérito es de Ana Pastor, que llevaba años detrás de ella intentando convencerla de que hablara y me hizo el regalo de poderlo dirigir. Es una mujer excepcional a la que tratamos mal; yo era periodista cuando se produjeron los malos tratos y no vi la historia; estoy muy contenta de haber podido recuperarla, de que haya tenido éxito y de que todavía se hable de ello.

¿Por qué no ha hecho plató?

Presenté un matinal en Sant Cugat cuando empecé, pero no me gusta. La cámara es muy ‘chivata’: o te quiere mucho o no hay nada que hacer. Es innato. Iñaki Gabilondo, por ejemplo, es muy buen periodista, pero en la tele no funciona. Yo prefiero mucho más hacer periodismo reposado como, por ejemplo, la serie de cuatro documentales que hemos dedicado a historias de la transición: yo solo los he supervisado, pero estoy superorgullosa.

¿La mejor lección de periodismo que ha recibido?

Cuando hicimos la cobertura de la riada de Biescas, que fue durísima, nuestra propia cadena utilizó una imagen de una mujer muerta colgada de un helicóptero que la acababa de rescatar. Pensé que yo, eso, no lo haría nunca.

Un día que dijo: esto lo hemos hecho bien.

El día que fui a cubrir la manifestación antes del asesinato de Miguel Ángel Blanco tuve la sensación de tener un trabajo privilegiado, y de estar haciéndolo bien. Estando allí me sentí parte de la historia de España.

¿Un balance provisional?

Desde una radio local montada entre cinco jóvenes fui creciendo por pasos, poco a poco, hasta llegar a un lugar de mucha responsabilidad. Pero sé que todo es temporal, o sea que me lo tomo con toda la humildad del mundo.

¿Un proyecto soñado?

Me gustaría hacer algún día algo como la serie «The crown». ¡Pero eso son «palabras mayores»! (ríe).

Els quatre cantons ¿Todo el mundo tiene lo que se merece? No. Mejor cualidad y peor defecto. Puntual, y demasiado intolerante con la impuntualidad no avisada. ¿Cuánto es un buen sueldo? El que te permite vivir, no solo trabajar. ¿Nota presión estética social? Sí. ¿Qué libro le habría gustado escribir? Cualquiera de la serie «Episodios de una guerra interminable», de Almudena Grandes. Una obra de arte. Todo el museo del Prado. ¿En qué es experta? En tener mano izquierda. ¿Qué se tendría que inventar? Un remedio para las enfermedades mentales degenerativas. ¿Dios existe? No tengo constancia. ¿Con qué personaje histórico o de ficción invitaría a cenar? Ana Bolena. Un mito erótico. Robert Redford. Acabe la frase. La vida es... Un rato. La gente de natural es buena, mala o regular? Buena. Tres ingredientes de un paraíso. Mar, libros y música. Un lema para su vida. No pierdas nunca la curiosidad.