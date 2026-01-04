Todo lo que debes saber sobre la gripe H3N2 y por qué preocupa: síntomas, contagio y tratamiento

La gripe ha adelantado su llegada a España y "acelera" su transmisión por el norte del país, superando el umbral epidémico en muchas de las comunidades autónomas de esta zona entre cuatro y siete semanas antes de lo esperado según sus series históricas. En este sentido, la principal medida preventiva es la vacunación, aunque ha de acompañarse de otras acciones como el lavado de manos, correcta ventilación y uso de mascarillas en determinados espacios.

Catalunya es una de las comunidades que ha registrado un número de casos de gripe por encima del umbral epidémico entre las semanas 42 y 45, fijado en 59,64 casos cada 100.000 habitantes. La alta transmisión se observa principalmente en niños y adolescentes, aunque comienzan a darse incrementos en otros grupos de edad.

Actualmente, en Catalunya circulan dos subtipos de gripe en proporción similar: A(H1N1pdm09) y A(H3N2) variante K, ambos incluidos en las vacunas administradas. Salud destaca que esta variante K se ha detectado en todos los continentes y no se ha observado una gravedad de la enfermedad inusualmente alta. Aunque muestra cierta divergencia respecto a algunas vacunas de referencia, se espera que la vacunación continúe proporcionando protección contra las formas graves de la enfermedad.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ha expuesto que los equipos de Atención Primaria han comenzado a detectar un incremento significativo de cuadros respiratorios compatibles con gripe, sobre todo de tipo A (H3N2), en un momento del año "en el que tradicionalmente la circulación todavía era baja".

El portavoz del Grupo de Trabajo en Enfermedades Infecciosas de la semFYC, José María Molero, ha advertido sobre la posible presencia del subclado K del virus gripal H3N2, una variante que "lleva circulando desde abril o mayo" en diferentes países de la Unión Europea, lo que "hace lógico pensar" que pueda llegar a España.

Más transmisible

En algunos países de Europa y Asia ya representa casi la mitad de las secuencias analizadas, y ha sido predominante en países como Japón, donde la punta epidémica también se adelantó y generó un mayor volumen de ingresos hospitalarios debido a una mayor transmisibilidad, si bien ello no implica necesariamente una mayor gravedad.

"Aunque el virus no sea más virulento, sí puede causar más ingresos y complicaciones porque afecta a personas que estaban protegidas por la vacuna y no lo están al nivel de otros años en los que se han producido menores cambios antigénicos", ha declarado Molero.

Su mayor transmisibilidad tiene que ver con sus alteraciones en la proteína hemaglutinina, que permite su acceso a las células respiratorias al hacer que el sistema inmune no reconozca bien su estructura. "Eso lo hace más invasivo y más transmisible, incluso en personas vacunadas, porque la vacuna de este año contiene una variante H3N2 con una composición ligeramente distinta", ha añadido.

Aunque la confirmación oficial en España todavía no existe debido a la falta de datos de secuenciación, la evolución epidemiológica es "muy similar" a la observada en otros países donde la variante ya es mayoritaria, motivo por lo que la semFYC ha considerado "muy probable" que esté empezando a circular en España, si bien ha incidido en que hay que esperar a la confirmación oficial del Centro Nacional de Microbiología (ISCIII).

Los grupos más afectados

El principal riesgo de esta variante recae sobre las personas más vulnerables, como las personas mayores o pacientes inmunodeprimidos y con enfermedades crónicas, razón por la que ha recordado que la vacunación sigue siendo "fundamental", pues también protege frente a variantes H3N2 sin estos cambios, frente al virus A(H1N1) y frente a virus B, y puede evitar infecciones graves.

Por todo ello, Molero ha realizado un llamamiento a reforzar la vacunación en personas de riesgo, acelerar la secuenciación de virus gripales, preparar los servicios sanitarios para un aumento de consultas e ingresos, y transmitir a la población la importancia de mantener medidas de prevención.

Entre las medidas de protección habituales frente a infecciones respiratorias se encuentran el uso de mascarilla por parte de personas enfermas, especialmente en espacios cerrados y poco ventilados; el lavado de manos; mantener la higiene de las superficies; y evitar el contacto con enfermos.

Vacunación

El Departamento de Salud ha hecho un llamamiento a vacunarse "lo antes posible" contra la gripe, cuya incidencia ha empezado a crecer antes de lo habitual y sigue al alza, y abrirá este lunes, 1 de diciembre, la vacunación a todas las personas que lo deseen.

Según ha informado en un comunicado, "la gripe se mantiene a nivel bajo, pero se prevé que alcance el nivel moderado en unos quince días". Ante esta situación, y con el objetivo de ampliar la protección de la población, abrirá este lunes, 1 de diciembre, la vacunación contra la gripe a todas las personas que deseen vacunarse y que no formen parte de los grupos de riesgo.

Insta especialmente a vacunarse antes de que la gripe llegue a su pico endémico a las personas con edad superior a los 60 años, niños de entre 6 y 59 meses, embarazadas, profesionales sanitarios y personal esencial, y a aquellos con condiciones de riesgo.

Según los datos del Sistema de Vigilancia de las Infecciones en Catalunya (SIVIC), la incidencia de la gripe ha empezado a crecer antes de lo habitual y la tendencia sigue al alza y de forma más marcada que en temporadas anteriores, tanto en población pediátrica como en adultos.