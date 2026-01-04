Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España

La borrasca Francis provoca temperaturas gélidas en toda España

Cataluña, en alerta por nevadas a nivel de mar desde el domingo hasta la noche de reyes

Cataluña, en alerta por nevadas a nivel de mar desde el domingo hasta la noche de reyes

EFE

Valentina Raffio

Daniela Cabeza

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El paso de la borrasca Francis está dejando noches extremadamente frías y días de pleno invierno hasta, como mínimo, el día de Reyes. Los modelos indican que entre el sábado y el martes se vivirá un episodio de "frío, fuertes lluvias y nevadas".

Siga en este hilo la evolución y el impacto de este frente frío.

