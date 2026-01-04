Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España

El temporal de nieve y hielo afecta a 13 carreteras españolas, todas ellas de la red secundaria

En total de 13 carreteras se ven afectadas a primera hora de la mañana del domingo por el temporal de hielo y nieve, todas ellas de la red secundaria de seis provincias: Almería, Granada, Huesca, Asturias, Salamanca y Navarra.

La Dirección General de Tráfico ha informado de que seis tramos de carreteras están cerrados al tráfico por las nevadas. En Sierra Nevada, en Granada, el hielo ha obligado a cerrar al tráfico en un tramo de siete kilómetro en la A-4025, puerto de montaña.

Cerca, en Almería, la AL-5405 está cortada por las nevadas en un tramo de 16 km, entre Escúllar y La Estación. La nieve obliga a usar cadenas en las siguientes carreteras almerienses: AL-3102 entre Velefique y Tíjola, AL-4404 entre Aulago y Portocarrero, y AL-5407 a su paso por Bacares.

Cerradas al tráfico por las nevadas se encuentran también tramos de la SD-2 de Asturias (desde Saliencia hacia La Farrapona), de la DSA-191 en Salamanca a su paso por Candelario (en otro tramo es necesario el uso de cadenas). Se encuentran cortadas dos carreteras en Navarra, la NA-2011 a su paso por Pikatua y la NA-2012 entre Muskilda e Irati.