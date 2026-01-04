En Directo
Alerta plan Neucat
Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España
La borrasca Francis provoca temperaturas gélidas en toda España
El paso de la borrasca Francis está dejando noches extremadamente frías y días de pleno invierno hasta, como mínimo, el día de Reyes. Los modelos indican que entre el sábado y el martes se vivirá un episodio de "frío, fuertes lluvias y nevadas".
Siga en este hilo la evolución y el impacto de este frente frío.
El temporal de nieve y hielo afecta a 13 carreteras españolas, todas ellas de la red secundaria
En total de 13 carreteras se ven afectadas a primera hora de la mañana del domingo por el temporal de hielo y nieve, todas ellas de la red secundaria de seis provincias: Almería, Granada, Huesca, Asturias, Salamanca y Navarra.
La Dirección General de Tráfico ha informado de que seis tramos de carreteras están cerrados al tráfico por las nevadas. En Sierra Nevada, en Granada, el hielo ha obligado a cerrar al tráfico en un tramo de siete kilómetro en la A-4025, puerto de montaña.
Cerca, en Almería, la AL-5405 está cortada por las nevadas en un tramo de 16 km, entre Escúllar y La Estación. La nieve obliga a usar cadenas en las siguientes carreteras almerienses: AL-3102 entre Velefique y Tíjola, AL-4404 entre Aulago y Portocarrero, y AL-5407 a su paso por Bacares.
Cerradas al tráfico por las nevadas se encuentran también tramos de la SD-2 de Asturias (desde Saliencia hacia La Farrapona), de la DSA-191 en Salamanca a su paso por Candelario (en otro tramo es necesario el uso de cadenas). Se encuentran cortadas dos carreteras en Navarra, la NA-2011 a su paso por Pikatua y la NA-2012 entre Muskilda e Irati.
Lluvia en el sur, nevadas en cotas bajas y descenso de las temperaturas hoy
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo un aumento de la inestabilidad en el sur y sureste peninsular, con precipitaciones, localmente fuerte en algunas zonas. Se esperan nevadas en cotas bajas, con las mayores acumulaciones en la Cordillera Cantábrica y en el entorno oriental del Sistema Central, y un descenso generalizado de las temperaturas.
La borrasca Francis se prevé que se sitúe en el entorno del Estrecho y oeste de Alborán, aumentando la inestabilidad en el sur y sureste peninsular con chubascos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en zonas del golfo de Cádiz a últimas horas y, sobre todo, en el Estrecho, zonas occidentales de Alborán y entorno de la Nao, sin descartar que vayan acompañados de tormenta.
Aemet amplía el aviso amarillo por nevadas el lunes al área metropolitana de Madrid
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso amarillo por nevadas al área metropolitana de Madrid de cara al próximo lunes 5 de enero con previsión de nieve en cotas bajas con acumulados de hasta 2 centímetros.
En concreto, el aviso estará activo desde la medianoche hasta las 10:00 y según ha informado Emergencias Madrid, Madrid activa el Plan de Emergencias Invernales (PEIAM) en su nivel de alerta y seguimiento (situación operativa 0) y Emergencias recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos a zonas afectadas.
Según Emergencias Madrid, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se reunirá este domingo para tratar la situación. Para este domingo se mantiene aviso amarillo por nieve en la Sierra entre las 15:00 y las 24:00 horas.
La Paeria de Lleida tiene "a punto" el dispositivo de Protecció Civil ante la alerta por nieve
El Ayuntamiento de Lleida tiene "a punto" el dispositivo de Protecció Civil ante la alerta por nieve, que se prevé en diferentes puntos de Catalunya a cotas bajas desde el domingo por la tarde hasta el lunes a mediodía (en la zona de Lleida se prevén nevadas débiles y dispersas), informa este sábado en un comunicado.
Desde Protecció Civil, junto a la Guardia Urbana y los departamentos de Acción e innovación Social y Agenda Urbana, se sigue la evolución meteorológica para garantizar la movilidad, la seguridad de peatones y tráfico, y la normalidad de los servicios.
El protocolo prevé eliminar la nieve de las principales vías de entrada y salida de la ciudad, en puentes y pasarelas, y en puntos críticos en caso de nevada como las calles Salmerón, Baixada de l'Audiència, Baixada Santa Marta, Cavallers, la Palma, Canyeret y Llibertat, entre otras.
El riesgo de aludes se mantiene "notable" en Picos de Europa durante el fin de semana
El Parque Nacional de los Picos de Europa afronta un fin de semana marcado por un riesgo "notable" de aludes, según el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que advierte de la inestabilidad del manto nivoso y la formación de placas de viento en alta montaña.
La situación se ve agravada por la llegada de la borrasca Francis, que dejará nuevas nevadas y un acusado descenso térmico.
El BPA, válido fuera de pistas balizadas, señala que el nivel de peligro se sitúa en 3 sobre 5 en la escala europea, con problemas asociados a nieve reciente y placas de viento en cotas altas, y nieve húmeda en zonas medias y bajas.
La síndica de greuges pide activar la operación frío para evitar que nadie duerma en la calle
va síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha hecho un llamamiento a todas las administraciones locales para que activen los recursos necesarios ante la previsión de bajas temperaturas en los próximos días, con el fin de garantizar que ninguna persona duerma en la calle. Giménez-Salinas ha subrayado la necesidad de abrir espacios de acogida y proporcionar atención social y sanitaria a las personas sin hogar que puedan verse afectadas por el frío. Según datos de los ayuntamientos, en noviembre pasado había en Cataluña un mínimo de 6.724 personas en situación de calle. La síndica también ha solicitado a los consistorios que informen sobre si han puesto en marcha la operación frío, qué equipamientos han habilitado y cuántas personas se han atendido durante esta intervención.
Actualización del aviso especial de la Aemet
Según ha publicado en una actualización de su aviso especial la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la nieve afectará a zonas pobladas y vías de comunicación. Si vas a viajar, planifica tu viaje y consulta el estado del tiempo y de las carreteras.
Tráfico pide adelantar la vuelta del fin de semana al domingo por la mañana
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores que regresen de fin de semana mañana domingo lo hagan en las primeras horas del día y no por la tarde, debido a las malas condiciones meteorológicas derivadas del paso de a borrasca Francis, que traerá lluvia y nieve a su paso por la península.
Tráfico recomienda a los conductores que planifiquen bien su viaje y se informen del estado de las carreteras y del tiempo antes de ponerse al volante. Además, aconseja a los que tengan que desplazarse durante el domingo por las zonas afectadas por nieve, lo hagan durante la mañana de mañana.
Potenciales afectaciones al tráfico
Trànsit avisa de que Eix Pirinenc/N‑260, así como todas las vías perpendiculares (C‑38, C‑17, C‑16, C‑14, N‑230), podrían ser las vías más afectadas por las nevadas previstas para este domingo.
La Generalitat catalana ha activado la alerta del plan Neucat por posibles nevadas generalizadas a nivel de mar desde el domingo al atardecer hasta el lunes por la noche, coincidiendo con las cabalgatas de reyes, especialmente en el centro y el prelitoral de Catalunya, aunque los grosores no se prevén destacables.
En declaraciones a los periodistas, la subdirectora de Protección Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha pedido a los ayuntamientos que sigan atentos a la evolución de estas nevadas, que se prevén generalizadas y dispersas por toda Catalunya, para poder activar planes alternativos por si es necesario para hacer las cabalgadas con mayor seguridad.
El momento más complicado, según Soler, podría ser el lunes por la mañana, cuando se prevé que las nevadas acumulen hasta cinco centímetros en cotas a partir de 600 metros en el prelitoral de Barcelona y Tarragona y en las comarcas del centro de Catalunya, por lo que la Generalitat recomienda anticipar el regreso al domingo, circular por carreteras principales y llevar el depósito lleno y la batería del móvil cargada.
