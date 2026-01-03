Muere a los 98 años Climent Forner, poeta y sacerdote de Berga

El sacerdote y poeta berguedano Climent Forner Escobet ha muerto este sábado 3 de enero a los 98 años. Nacido en 1927, Forner dedicó su vida a defender la catalanidad y la tierra en sus versos. ¿Los últimos? La ' Nadala' de este año, titulada 'Aquest nadal t'adoraré en silenci'. Tras más de tres décadas en la rectoría de Viver, en 2024 se trasladó a vivir a la Residència Nostra Senyora de Queralt de les Germanetes de Berga. Medalla de Oro de la Ciutat de Berga en 1992, el pasado mes de mayo la capital berguedana le rindió homenaje con un acto que repasó su extensa trayectoria y que promovió Òmnium Cultural del Berguedà, Edicions de l’Albí, la biblioteca Ramon Vinyes de Berga, Grup de Viver y el Ajuntament de Berga, conjuntamente con su familia.

Velatorio en el Ajuntament de Berga

El Ajuntament de Berga ha lamentado la pérdida del poeta y eclesiástico y ha querido mostrar "su condolencia y cercanía a la familia, amistades y personas próximas de Climent Forner Escobet", y ha agradecido su valiosa aportación cultural y su estima por la ciudad y la comarca. La Sala de Plens del Ajuntament de Berga acogerá el velatorio de los restos de Climent Forner Escobet, que tendrá lugar este domingo 4 de enero, de 10 a 13 h y de 17 a 19 h. El funeral se celebrará el lunes 5 de enero en la iglesia de Santa Eulàlia de Berga, a las 11:30 h.

Su obra

Con más de un centenar de libros publicados, la extensión y trascendencia de su obra, así como su calidad y su visión del mundo y el hecho de ser un referente literario que ha exportado la cultura berguedana por toda Catalunya, le valieron, en 2019, el Premi d'Honor de Cultura del Berguedà. Un reconocimiento que acompaña a las notables distinciones cívicas recibidas, entre ellas la de Fill Adoptiu de Navàs, de Viver y Serrateix y también de Berga. Forner también recibió el XV Premi Jaume I d'Acció Cívica y la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1999). Durante casi treinta y cinco años (1989-2024) sirvió las parroquias de Viver, Serrateix y Sant Joan de Montdarn, después de una larga etapa como rector de Navàs. A principios de 2024 se trasladó a vivir a la residencia de les Germanetes de Berga.

"AQUEST NADAL T'ADORARÉ EN SILENCI": su última publicación Esta Navidad te adoraré en silencio, medio escondido en un rincón de cueva. Infante, me sobran todas las palabras frente al grito callado de tu dolor. No te dejaré nunca solo en la estacada, como Tú tampoco a mí nunca me dejas. Juntos huiremos del Zaire hacia el Zaire bajo una lluvia de alimentos y bombas. El rey Herodes ha resucitado haciendo imposible el sueño del retorno. ¡Ay Nazaret, el hogar de los inocentes! Esta Navidad te adoraré en silencio. Y, si brindamos con cuatro amigos a la mesa, rebosen las copas de champán, de lágrimas.

Nacido en Manresa en 1927, de madre berguedana, Climent Forner se estableció en la capital del Berguedà en 1936. Ingresó en el Seminari de Solsona, donde asentó los fundamentos de su formación con magisterios destacados como los de Antoni Palou, Ricard Penina, Josep Pont y Gol. Fue ordenado sacerdote en 1952 en el Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona.

Desde muy pronto inició una exitosa vida literaria, que incluye una larga lista de premios, entre los que cabe destacar la Viola d'Or en los Jocs Florals de Barcelona, numerosas distinciones en diversos Jocs Florals de todo el país y en el 50º y 75º aniversario de la Coronació de la Mare de Déu de Queralt. Fue uno de los fundadores de la revista L’Infantil (1951) y su producción abarca, además de sus libros en prosa y poesía, textos en antologías, colaboraciones, traducciones e inéditos que, en conjunto, superan el centenar de obras. Dirigió el Full Diocesà del Bisbat de Solsona durante una treintena de años y su obra poética, reconocida por la calidad y la diversidad de géneros y registros, abarca desde la poesía más profunda y espiritual hasta una expresión lírica, satírica y humorística. Como apuntaba Isidor Cònsul, la poética de Forner evolucionó a partir de dos ejes: "el tiempo, que todo lo madura y, sobre todo, la doble dinámica de cambio de la Iglesia durante la segunda mitad del siglo XX". Su fondo documental se conserva en el Arxiu Comarcal del Berguedà desde abril de 2021.