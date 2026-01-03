Más allá del caso de abusos: CREA, el grupo liderado por el catedrático Ramón Flecha, se enfrenta a la revisión de su producción científica

El caso CREA, el grupo de investigación señalado por los presuntos abusos que cometió el catedrático Ramón Flecha en la Universitat de Barcelona (UB) durante 20 años, ya está en manos de la Fiscalía, que lo ha enviado a la nueva sección de violencia sexual. Pasada la festividad de Reyes, los fiscales especializados decidirán si abren investigación o no. Las fuentes judiciales consultadas por este diario dan por hecho que, efectivamente, se iniciarán diligencias. Sin embargo, además de la vía judicial por supuesta coerción sexual y psicológica, maltrato, explotación profesional y conductas vejatorias, CREA se tiene que enfrentar ahora a otro proceso: la revisión de sus investigaciones y publicaciones, esas que encumbraron a sus miembros a una élite académica en la que, según expertos consultados, jamás debieron estar.

El 67% de las referencias que han recibido los trabajos de Flecha proceden de otros estudios de miembros de CREA y solo el 29% son citas de autores ajenos

Parte de la supuesta mala praxis de CREA –grupo de investigación especializado en educación y violencia machista– consiste en autocitas constantes, publicaciones mediocres, creación de revistas propias para difundir sus trabajos y artículos clónicos. En palabras del catedrático e investigador de Facultat d'Educació de la UB Jaume Trilla Bernet, se trata de ciencia ‘fake’. Lo mismo opina el secretario de la Oficina Española de Integridad en la Investigación (OEII), Antonio Herrera: "CREA ha engendrado una burbuja académica, y esperemos que estalle". Este diario se ha puesto en contacto con la dirección del grupo para obtener, sin éxito, su respuesta ante las críticas.

"Los pseudomedios que manejaban y sus revistas supuestamente científicas siguen publicando artículos en defensa propia. La disolución de CREA, de momento, es solo una ficción" — Jaume Trilla Bernet, catedrático y autor de '‘El acoso sexual, el CREA y yo’

Disolución de CREA

Trilla Bernet y Herrera ponen en tela de juicio la autodesaparición de CREA, que desactivó su página web y anunció su disolución el pasado 23 de diciembre a través de un comunicado sin firmar publicado en redes sociales. Trilla Bernet está convencido de que ha sido una estrategia para intentar protegerse judicialmente y también ante las autoridades académicas y la opinión pública. "Es como si dijeran: ‘No es necesario que sigan metiéndose con CREA porque ya no existe’. Pero lo cierto es que Flecha y los miembros que quedan en el grupo continúan funcionando igual que antes. Los pseudomedios de comunicación que manejaban y sus revistas supuestamente científicas siguen publicando artículos en defensa propia. La disolución de CREA, de momento, es solo una ficción", critica.

Trilla Bernet acaba de publicar ‘El acoso sexual, el CREA y yo’, un libro online disponible en la web de El Diario de la Educación en el que narra la batalla judicial que mantuvo tras la publicación en 2019 en la revista digital 'Diario Feminista' (un tentáculo del grupo liderado por Flecha) de un artículo que le acusaba sin pruebas de ser un acosador y un catedrático feudal. “Después de casi 50 años como profesor universitario, sin conflictos remarcables ni con estudiantes, ni con colegas, ni con la institución, jode muchísimo tener que jubilarse bajo la sospecha de ser un acosador sexual, además de un catedrático feudal, machista y cutre”, escribe en el libro Trilla, que llevó la injuria y la difamación a los tribunales y venció.

Autobombo

Inmersión en los entresijos de CREA, el libro dedica varios capítulos a la calidad real de su producción científica. "Un bluf, un aparatoso castillo de naipes", describe el autor, que desvela que la mala praxis consistía en la febril publicación de artículos clónicos, las autocitas constantes y la creación de revistas propias bajo el epígrafe 'International review of' para darse difusión. "Una mayoría amplia (el 67%) de las referencias que han recibido los trabajos de Flecha proceden de otros trabajos de miembros de CREA y solo el 29% son citas de autores ajenos. Es decir, el pódium en el que se cree instalado el líder del grupo en el tema de la violencia de género se sustenta, básicamente, por las menciones que se hace a sí mismo y que le hacen otros miembros de su propio grupo", explica Trilla Bernet, autor e investigador que goza de prestigio y respeto académico en todos los temas relacionados con la educación y la universidad.

"Han secuestrado el sistema de investigación", apunta un investigador que prefiere guardar el anonimato y que asegura que CREA se especializó en publicar "trabajos sin valor"

"Tantas publicaciones referenciándose entre sí crean un halo de prestigio con efectos multiplicadores automáticos. Pero la realidad es que CREA es un tinglado doméstico que ha forjado artificiosamente su propia, pequeña y endógena comunidad ‘científica’ para encumbrarse a sí mismo", concluye. "Han secuestrado el sistema de investigación", añade otro autor e investigador que prefiere guardar el anonimato y que asegura que CREA se especializó en publicar "trabajos sin valor".

"Muchas publicaciones de CREA deberían ser retractadas y quedarse sin validez científica" — Antonio Herrera, secretario de la Oficina de Integridad en la Investigación

Comité de ética propio

La OEII –entidad sin ánimo de lucro que busca proteger a los investigadores frente a abusos laborales y psicológicos y que vela por la buena praxis científica y ética– lleva tiempo estrechando el cerco alrededor de CREA y enviando a la UB enlaces 'online' de publicaciones con dudosos 'modus operandi'. "No sabemos el porcentaje, pero muchas publicaciones de CREA deberían ser retractadas y quedarse sin validez científica", alerta el secretario de la OEII, que asegura que el grupo liderado por Flecha creó su propio comité de ética para aprobar investigaciones propias en lugar de seguir el procedimiento universitario normal: acudir al comité de ética del campus para obtener luz verde e iniciar la investigación. El dictamen favorable del comité de ética es un requisito previo para iniciar cualquier investigación universitaria que pueda tener implicaciones éticas con, por ejemplo, datos personales.

En su libro, Trilla Bernet pone en tela de juicio la calidad real de los proyectos y publicaciones de CREA. "La supuesta calidad científica de lo que hacen ha servido, a veces, de excusa para ‘perdonar’ su manera de funcionar. "'Vale, es verdad que funcionan de una manera peculiar, pero tienen tantos proyectos, publican tanto, hacen tantas cosas positivas en educación'. Expresiones como esta las he oído de algunas autoridades académicas y de colegas del ámbito de la sociología y de la pedagogía", explica el catedrático a este diario.

Mecánica academicista

"A mí siempre me ha parecido que CREA, científicamente hablando, ofrece más gatos que liebres. Han aprendido a dominar, eso sí, la mecánica academicista para conseguir proyectos financiados y publicar en revistas acreditadas, pero si hurgas un poco en el contenido real de su producción descubres que su nivel de calidad intelectual y científica deja mucho que desear. La lectura de algunos de sus libros y artículos produce vergüenza ajena", concluye el profesor.