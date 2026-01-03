Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España

Este sábado, mayor inestabilidad en la península y Baleares, con precipitaciones y nevadas

La borrasca Francis se situará este sábado en el suroeste de Portugal, aumentando la inestabilidad en la península y en las Baleares, con cielos cubiertos con precipitaciones en algunos puntos del país y nevadas débiles en el norte.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de que los cielos cubiertos con precipitaciones que se darán en el cuadrante suroeste podrán ser persistentes y fuertes, acompañados de tormenta, en zonas del suroeste andaluz, donde podrían derivar en acumulados significativos.

Por otro lado, en el tercio norte, una entrada de aire ártico dejará precipitaciones débiles, que serán de nieve al final en zonas de los Pirineos, en la cordillera Cantábrica oriental y en el alto Ebro, al tiempo que se esperan precipitaciones en Baleares y en la costa norte mediterránea e intervalos nubosos con precipitaciones en Canarias.