En Directo
Navidad helada
Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España
La borrasca Francis provoca temperaturas gélidas en toda España
El paso de la borrasca Francis está dejando noches extremadamente frías y días de pleno invierno hasta, como mínimo, el día de Reyes. Los modelos indican que entre el sábado y el martes se vivirá un episodio de "frío, fuertes lluvias y nevadas".
Siga en este hilo la evolución y el impacto de este frente frío.
Este sábado, mayor inestabilidad en la península y Baleares, con precipitaciones y nevadas
La borrasca Francis se situará este sábado en el suroeste de Portugal, aumentando la inestabilidad en la península y en las Baleares, con cielos cubiertos con precipitaciones en algunos puntos del país y nevadas débiles en el norte.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de que los cielos cubiertos con precipitaciones que se darán en el cuadrante suroeste podrán ser persistentes y fuertes, acompañados de tormenta, en zonas del suroeste andaluz, donde podrían derivar en acumulados significativos.
Por otro lado, en el tercio norte, una entrada de aire ártico dejará precipitaciones débiles, que serán de nieve al final en zonas de los Pirineos, en la cordillera Cantábrica oriental y en el alto Ebro, al tiempo que se esperan precipitaciones en Baleares y en la costa norte mediterránea e intervalos nubosos con precipitaciones en Canarias.
La previsión de tormenta obliga desplazar algunas cabalgatas
La borrasca Francis que amenaza con fuertes lluvias y nieve en cotas bajas de amplias zonas peninsulares está obligando a reprogramar las cabalgatas de Reyes, según han anunciado algunos ayuntamientos del sur y sureste peninsular, mientras que otros consistorios han preparado planes alternativos a la espera de la evolución meteorológica.
Avisos de peligro por nieve para este domingo en Catalunya
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualizado las previsiones de nieve para este domingo y avisa de situación de peligro en las comarcas del interior de Lleida y del macizo del sur de Tarragona, y para el lunes desde la madrugada hasta el mediodía, lo centra en la mitad sur y oeste de Catalunya.
Qué hacer en caso de quedar atrapado por la nieve
Protección Civil pide extremar la prudencia al volante en caso de frío intenso y nieve. Si se viaja por carretera, se recomienda tener especial cuidado con las placas de hielo y llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil. Asimismo, en el caso de quedar atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, y renovando cada cierto tiempo el aire dentro del vehículo. Con lluvias fuertes, se aboga por viajar por carreteras principales y autopistas, reducir la velocidad, y no atravesar con el vehículo, ni a pie, los tramos inundados. Ante las rachas de viento fuerte, Protección Civil recomienda asegurar puertas y ventanas de los inmuebles y fijar todos los objetos que puedan caer a la vía pública, así como alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción. También aconseja alejarse de zonas marítimas.
Galicia activa para este fin de semana la alerta amarilla por viento y temporal costero
Galicia activará este fin de semana la alerta amarilla por viente y temporal costero en varios puntos de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra, según informa MeteoGalicia. La alerta por viento afectará a la zona centro de Lugo desde este sábado a las 18.00 horas hasta el domingo a las 12.00 horas, todo ello por rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora en las zonas altas limítrofes con A Coruña.
Un municipio de Valencia pide a sus vecinos almacenar comida para una semana por las posibles nevadas
El Ayuntamiento de Requena (Valencia) ha pedido a la ciudadanía "máxima precaución, que se informe únicamente a través de canales oficiales y que, en caso de desplazamientos, prevea el uso de cadenas u otros elementos de seguridad en los vehículos" y ha recomendado a sus vecinos que almacene alimentos y combustible para un período de aislamiento de una semana, frente a la ola de frío ante la bajada significativa de temperaturas anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días.
Baleares espera las primeras nevadas de la temporada
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la llegada de un frente frío y de la borrasca Francis a partir de este domingo a Baleares, que hará bajar los termómetros hasta temperaturas por debajo de lo normal para la época, y traerá precipitaciones, que desde el lunes, víspera de Reyes, podrán ser en forma de nieve, con las primeras nevadas del año.
Cambios en las Cabalgatas en Valencia por la previsión meteorológica
El municipio valenciano de Oliva ha cancelado la cabalgata de los Reyes Magos del próximo 5 de enero por la previsión de lluvia, aunque sí se mantiene la llegada al Club Náutico y un acto de bienvenida para los niños por la tarde. Otro municipio, Xàtiva, ha aplazado la cabalgata al mismo martes, si bien los Reyes llegarán un día antes y visitarán el Hospital, la Escoleta infantil y la residencia Solimar, para después ir al Gran Teatre para la recepción oficial. La cabalgata se celebrará el día 6 a las 12 horas. En Algemesí, el programa de actos de Reyes se traslada al Pavelló 9 d'octubre, cubierto.
Protección Civil pide extremar la precaución ante la borrasca Francis, el frio y la nieve
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha pedido extremar las precauciones ante el anuncio de nevadas y precipitaciones en diversas zonas de España hasta el próximo 6 de enero, Día de Reyes, en un escenario en el que coinciden la borrasca 'Francis', la entrada de una masa de aire ártico y un descenso de las temperaturas. Con estos factores meteorológicos, se prevé que se produzcan lluvias intensas en áreas del sur y este peninsular y que, junto a la penetración de la masa fría ártica, se produzcan a partir del domingo nevadas en cotas bajas de la mitad norte y este peninsular, así como en áreas de la zona centro.
El 2025 ha acabado como el cuarto año más cálido en Catalunya, con una anomalía de unos +1,2 grados respecto del periodo 1991-2020, según el balance del Servei Metorològic de Catalunya (Meteocat).
