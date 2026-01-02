Las escuelas catalanas ya pueden consultar los 'saberes básicos' de Física y Química, Biología, Tecnología y Música de la ESO

Los centros educativos de secundaria ya pueden consultar las nuevas concreciones curriculares —el proceso de adaptar el currículo oficial a la realidad de cada centro educativo— de las materias de biología y geología, física y química, música, y tecnología y digitalización. Son los 'saberes básicos' que el Departament d'Educació i FP prometió enviar a las escuelas en el plan para remontar el nivel académico. El pasado abril ya recibieron las orientaciones para Matemáticas y Lengua Catalana y Castellana.

En un comunicado hecho público este mismo viernes, la conselleria que dirige Esther Niubó recuerda que el documento incluye "los saberes esenciales imprescindibles que el alumnado necesita adquirir para avanzar en las diferentes etapas educativas". Y subraya que estas concreciones buscan facilitar a los docentes "la programación de las situaciones de aprendizaje".

Tener los saberes concretados permite a los docentes "planificar las actividades del aula de la manera más adecuada a las necesidades de su alumnado", considera la conselleria. Al mismo tiempo, esto permitirá una mejor "coordinación entre el profesorado" y, por tanto, "una mayor continuidad pedagógica".

Estos documentos dan respuesta a la necesidad expresada por equipos directivos y profesorado de contar con guías claras, flexibles y contextualizadas que permitan adaptar los currículos oficiales a la realidad del centro.

Los siguientes documentos que Educació publicará serán los de Lengua extranjera, Ciencias Sociales, Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, y Educación Física.