Aviso por frío

Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo

El consistorio convoca una reunión de coordinación por el temporal y emite una serie de recomendaciones para todos sus vecinos

Foto de archivo de un supermercado

Foto de archivo de un supermercado / David Aguilar

Íñigo Roy

El Ayuntamiento de Requena recomienda a todos los vecinos de la población que almacenen comida y combustible ante el riesgo de nevadas previstas desde el domingo. El consistorio ha celebrado una reunión de coordinación ante el temporal y ha emitido varias recomendaciones a través de sus redes sociales para evitar situaciones comos las que se vivieron en el municipio durante la nevada histórica que los aisló en 2017. Una nevada histórica aisló Requena y la dejó sin suministro eléctrico ni comunicaciones durante días.

Ahora, los responsables municipales ante los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología ha decidido adelantarse y prepararse ante el temporal. De hecho, desde el consistorio han elaborado varias recomendaciones aplicables tanto de forma preventiva como también aplicables durante el temporal. Además de hacer acopio de víveres, el ayuntamiento recomienda calcular las cantidades necesarias para un periodo de aislamiento de una semana y adquirir pilas de repuesto para aparatos de radio.

Filomena aisló Requena y la dejó sin suministro eléctrico

En 2017, una nevada histórica aisló Requena y la dejó sin suministro eléctrico / L-EMV

En el listado de recomendaciones también se apuesta por preparar un botiquín de primeros auxilios, proveerse de ropa de abrigo y calzado así como revisar todos los puntos de contacto con el exterior y revisar tejados y bajantes de agua para preparar la vivienda ante la lluvia y la nieve.

Recomendaciones del Ayuntamiento Requena ante la nevada

Publicación de M.I. Ayuntamiento de Requena en Instagram.

Además, los responsables municipales recuerdan que los pacientes que siguen tratamientos sanitarios fuera de su localidad deben informar al centro de salud o al consistorio para preparar un posible traslado durante la nevada.

En cuanto a la preparación de las viviendas y ante un eventual corte del suministro eléctrico, el ayuntamiento recomienda disponer de estufas y un cocina portatil de camping gas.

Además de estas recomendaciones, también se han coordinado las primeras actuaciones, como el esparcido de sal en los accesos que pueden resultar más conflictivos, especialmente en pedanías como Las Nogueras, Villar de Olmos y La Cañada.

TEMAS

