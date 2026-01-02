Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 3 de enero de 2025
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 3 de enero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 3 de enero de 2025La portada de EL PERIÓDICO del 3 de enero de 2025
- Al menos 40 muertos y 115 heridos deja el incendio de la fiesta de Año Nuevo en la exclusiva estación de esquí suiza
- Los conductores rechazan la obligatoriedad de la baliza V16 y cuestionan su uso: 'Son mejores los triángulos
- La borrasca Francis amenaza con 'nevadas copiosas' en varias zonas de España: 'Conducirán una masa de aire ártico sobre la Península
- Pedro A. Martínez, profesor: 'Aprender matemáticas con manga puede hacerlo desde un niño de 10 años a una persona de 70
- Un joven asesina a su padre tras una discusión familiar en Nochevieja en Fuenmayor (La Rioja)
- Emoción en el Vendrell y Girona con La Grossa
- Nochevieja deja 117 detenidos por violencia machista, robos y lesiones en Catalunya
- Los Mossos denuncian a 22 jugadores de una timba ilegal de póquer en un restaurante de Sant Fruitós de Bages