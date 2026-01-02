EL PERIÓDICO aborda el reto de gestionar la inmigración desde la perspectiva de los alcaldes

En su edición impresa de este domingo, EL PERIÓDICO abordará los retos de gestionar la inmigración desde el punto de vista de los ayuntamientos, las administraciones que deben responder en primera línea a las necesidades de servicios sociales, educativos y sanitarios cuya prestación no es obligatoria y en ocasiones van más allá de sus competencias. Esta visión de cerca a este reto será la protagonista de una serie especial centrada en cinco localidades catalanas con distintas realidades sociales y territoriales, con reportajes sobre su situación y entrevistas a sus respectivos alcaldes.

Los entrevistados, más allá de sus distintas aproximaciones al fenómeno, coinciden en la necesidad de recibir financiación para que el incremento de gasto público al que hacen frente pueda ser abordado. También exponen la urgencia de abordar este tema sin apriorismos ni trincheras partidarias e ideológicas. La primera de estas entregas pondrá el foco en la capital de la comarca de Osona, Vic, una ciudad en que la llegada constante de nuevos colectivos de inmigrantes cronifica un mapa de segregación. Su alcalde, Albert Castells, plantea en la entrevista la necesidad de revisar la actual regulación del derecho al empadronamiento.

No es la primera vez que EL PERIÓDICO se propone explicar esta realidad de Catalunya, similar a la del resto de España y de Europa, para tratar de entenderla mejor. En 2024, este diario publicó la serie 'El corredor del fuet' en la que nos adentramos en siete municipios donde miles de trabajadores migrantes reclutados por la potente industria cárnica han transformado el paisaje social y demográfico, y en los que la ultraderecha ha encontrado caladeros de votos explotando los mensajes racistas.

En la edición impresa de este domingo, el suplemento 'Entender más' dedicará un amplio espacio a explicar el 'boom' global de consumo del açaí, y sus consecuencias colaterales, un incremento de precios que está poniendo este alimento fuera del alcance de las comunidades locales para las que forma una parte importante de su dieta tradicional. El suplemento dominical del diario también pondrá luz sobre las redes encubiertas de infiltración de espías rusos en los países de habla española a través de Argentina y recordará el vuelo MH370 perdido hace 12 años en el Índico y cuya búsqueda aún prosigue. Un reportaje explicará el papel de las fugas de metano en el balance global de emisiones de gases de efecto invernadero. Desde Pequín, Adrián Foncillas nos explicará las resistencias a las que se está enfrentando la política del Gobierno chino de favorecer la cremación frente a la inhumación de difuntos en cementerios.