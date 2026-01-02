Viajes de León XIV
La Conferencia Episcopal se reúne el 9 de enero con el Vaticano para abordar el posible viaje del Papa a España
EP
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y los cardenales José Cobo y Juan José Omella, arzobispos de Madrid y Barcelona, respectivamente, se reunirán el próximo viernes 9 de enero con la Secretaría de Estado del Vaticano para poner sobre la mesa el posible viaje del Papa León XIV a España, según han confirmado fuentes eclesiales.
Entre los posibles destinos del viaje, que aún no está confirmado, se barajan Madrid y Barcelona, que celebra este 2026 los 100 años de la muerte de Antoni Gaudí, el arquitecto conocido por dirigir la construcción de la Sagrada Familia. También podría hacer alguna parada en una zona de la 'España vaciada', según las mismas fuentes.
La reunión está prevista para el próximo 9 de enero, justo un día después del primer consistorio convocado por el papa León XIV para el 7 y 8 de enero, en el que participarán cardenales de todo el mundo, incluidos Cobo y Omella.
