Las madres planifican, buscan y encuentran los regalos, son las 'Reinas Magas' de la Navidad

El próximo día 6 de enero, los Reyes Magos dejarán, de nuevo, boquiabiertos a los más pequeños de todos los hogares. Pero las verdaderas 'Reinas Magas' son las madres, que planifican con anticipación desde qué conviene a todos los miembros de la familia y dónde adquirir sus 'deseos'; hasta dónde se reparten y acompañado de qué tipo de comida o roscón. La corresponsabilidad en Navidad sigue siendo una asignatura pendiente en España, dado que la organización, planificación y la compra de regalos, en casi todos los hogares, sigue siendo cosa de las madres, según pone de manifiesto el III Barómetro de Navidad Cheerz.

El sondeo indica que en el 90% de los hogares son ellas las que se encargan de los regalos navideños y, no solo eso, sino que disfrutan de planificar y encontrar el regalo que consideran más anhelado por sus seres queridos. Solo un 9% afirma que improvisa y deja la tarea para última hora y apenas un 1% lo delega en terceros. La situación cambia cuando se le pregunta a los padres: el 20% improvisa y el 5% no se encarga.

Pero la contrapartida es que las madres son, muchas veces, las grandes olvidadas el Día de Reyes, dado que el 11% considera que los demás no se esfuerzan a la hora de elegir y atinar con sus regalos o no dedican suficiente tiempo o atención a esta tarea.

Los mejores regalos

Cuando se les pregunta que quién les hace los mejores regalos, el 44% afirma que su pareja, el 28% que son sus hijos y el 13% sus padres. Algo que contrasta con la visión de ellos: el 63% afirma que es su pareja, el 16% que son sus hijos y el 10%, sus padres, lo que vuelve a poner de manifiesto que las madres son las que más se ocupan de esta tarea, que muchas veces acarrea una carga mental importante.

Por último, en lo referente a la pregunta acerca de con quién se esfuerzan más: ellas lo tienen claro: con sus hijos (62%) y con su pareja (24%). Las prioridades de los padres son diferentes: el 57% se esfuerza en su pareja y el 33% en los hijos, algo que vuelve a demostrar, según el estudio, que la responsabilidad de los regalos de los más pequeños recae en las madres.

El estudio ha sido realizado entre 1.000 personas con representatividad nacional durante 2025.