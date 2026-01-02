Un 35% de universitarios españoles están sobrecualificados para su puesto de trabajo

No siempre el trabajo que desempeña una persona está a la altura del nivel académico que tiene. Para aludir a ese fenómeno se habla de sobrecualificación, que se produce cuando alguien "desempeña ocupaciones que deberían ser desempeñadas por personas con niveles educativos inferiores", según define el indicador el Observatorio de la Formación Profesional de Caixabank Dualiza. El fenómeno sigue suponiendo un problema estructural en España, según concluye el reciente Informe CYD 2025 que recoge que el 35% de los graduados superiores ocupa empleos por debajo de su nivel formativo, frente al 21,4% de la UE, un desajuste que, advierte el documento, puede derivar en infrautilización del talento o en fuga al exterior. En el caso de las personas tituladas en FP el porcentaje se eleva al 42%.

La Fundación CYD advierte de que esta sobrecualificación debe entenderse, no como un indicio de la existencia de "un exceso de personas con alta formación", sino en su faceta de "problema" que "radica en la infrautilización del talento de quienes poseen un elevado nivel educativo".

Ajuste al empleo segun formacion / Hugo Barreiro

Por autonomías, la peor situación en el ranking se registran en Canarias, con un 45% de graduados universitarios y con un 50% de técnicos y técnicos superiores en empleos en los que desempeñan tareas que se encuentran por debajo de su nivel de formación académica. Le siguen en el podio Asturias (40% y 44%), Galicia (39% y 44%) y Castilla y León (39% y 43%).

En el extremo opuesto se ubicarían los titulados del País Vasco (30%), caso de los universitarios, y los de Baleares (35%), caso de graduados en ciclos de FP. Catalunya está a mitad de la tabla junto a Aragón y Baleares, todas con porcentajes del 36% en el caso de los universitarios. Madrid, con un 33% en cuanto a universitarios, presenta mejor situación que la media española.

Por lo que respecta a la sobrecualificación entre trabajadores con formación universitaria, el Informe 2025 de la Fundación CYD explica que depende del sexo y de la carrera estudiada. Así, afectaría más a las mujeres que a sus compañeros de promoción y más a los titulados en servicios; negocios, administración y derecho; artes y humanidades; y ciencias sociales, periodismo y documentación. Entre los egresados de carreras sanitarias el peso de quienes están en puestos para los que no les hacía falta estudiar tanto es el menor.

El Observatorio de FP de Caixabank Dualiza incluye en su análisis global del indicador de la sobrecualificación lo que ocurre con quienes trabajan y tienen solo educación obligatoria o certificados de profesionalidad o, como mucho, Bachillerato. Cuando el indicador tiene en cuenta el conjunto de los niveles educativos, la conclusión sigue siendo que un tercio de los trabajadores españoles, el 31,11% concretamente, está sobrecualificado.