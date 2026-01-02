David F. Arriba, profesor de Sociales: "Leer un ensayo es impensable, pero con cómics los chicos sí pueden trabajar la Guerra Civil’”

–¿Cómo vive desde el aula el impacto de los discursos de la ultraderecha entre los jóvenes?

–Hay mucha diversidad entre los jóvenes, no se puede generalizar. Sí hay un punto, sobre todo entre chicos, más que entre chicas, de hacer comentarios fuera de tono en ese sentido, del tipo 'eso con Franco no pasaba' que forman parte de la rebeldía adolescente. Saben que así provocan, pero dudo de que piensen así. Sin embargo, aunque lo hagan solo por provocar, sí hay una parte de desconocimiento de lo que fue realmente la dictadura que tenemos que trabajar desde las aulas. Lo que más preocupa son los discursos de 'influencers' y ‘pseudoperiodistas’ que hacen un revisionismo peligroso, falseando la historia. Y esos mensajes son los que llegan a los chicos. Esa parte sí me preocupa mucho.

Algunas de las recomendaciones de David F. de Arriba. / El Periódico

-El papel del instituto es fundamental para que sepan identificar esos discursos falseados. Una de las críticas al sistema es que el franquismo se estudia demasiado tarde, al final de 4º de ESO. ¿Se tendría que trabajar antes?

-Sí. De hecho en el instituto empezamos el curso pasado a hacer la Semana de la Memoria Histórica, la del 20 de noviembre. Y lo hacemos desde 1º de ESO. Estos dos años hemos visto una película relacionada con el tema y, desde Sociales, hemos explicado el contexto. El año pasado vimos ‘El maestro que prometió el mar’ y, este, en primero y segundo, han visto ‘Josep’, de animación, y en tercero y cuarto, ‘Salvador’. La idea es esa, que antes de que lleguen a 4º de ESO ya vayan conociendo un poco, que les suene. Porque en 4º el temario es muy extenso. Empiezas en el siglo XVII-XVIII y tendrías que acabar en el presente. Pero a la Transición no se llega nunca, a la Guerra Fría prácticamente tampoco, y, a la dictadura, depende de la voluntad del docente.

-Suena peligroso fiarlo todo a la voluntad...

-Hay quien hace el esfuerzo, y prioriza eso, lo que quiere decir saltarse cosas para llegar. Pero si tú sigues más o menos los libros de texto, y empiezas por el tema uno, no llegas, es imposible.

David F. de Arriba, profesor de Historia y amante de los cómics. / MANU MITRU

-Hay profesores que piensan que ya lo darán bien en Bachillerato, pero no todo el alumnado hace Bachillerato...

-Exacto. En Bachillerato hay muchísimos proyectos de Memoria Histórica que están muy bien, visitas a campos de concentración… Pero solo una parte del alumnado cursa Bachillerato. En teoría, si miras el currículum, incluso en primaria alguna cosa hay. Y después hay un punto que son valores democráticos, que son bastante transversales y se podrían trabajar durante toda la secundaria. Es lo que hay que conseguir, que no sea una cosa solo de la materia de Sociales, sino un proyecto de centro, para que llegue realmente a todo el mundo.

Cómic para trabajar la situación de las mujeres durante el franquismo. / El Periódico

-Si no es así, vuelve a recaer en la motivación del profesor...

-Totalmente. Y el sistema está montado para dificultarlo, incluso. Como es un tema que durante décadas ha sido incluso polémico, complicado, hay docentes que pensaban: 'Me ahorro eso y así no tengo problemas'. Recuerdo que, cuando hacía presentaciones de mi libro, había profesores que me decían que algunas familias se habían quejado ante dirección porque habían hablado del franquismo en clase. Son minoría, pero aún hay gente así. Entonces, como docente, o tienes un compromiso grande con eso o te lo ahorras. Y esa es una de las cosas que hay que cambiar. Es algo que no puede depender de cada profesor.

-Se antoja urgente en el contexto global actual.

-Exacto. Mira lo que está pasando en Hungría, en Estados Unidos, en Argentina. Están tratando de ocultar, blanquear, borrar la memoria, por eso es tan importante estudiarla. Además, hay un estudio de Isabel Alonso y Enrique Díez Gutiérrez que analiza cómo se habla en los libros de texto de ciertos temas, y casi no se hace. La represión durante el franquismo casi no sale, la lucha antifranquista, tampoco...

-Antes mencionaba el cine como herramienta para tratar esos temas y para conectar con los chicos desde la emoción. Entiendo que, para usted, los cómics son otra puerta de entrada. ¿Cuál es su relación con ellos y cómo los introduce en el aula?

-Yo había leído cómics desde pequeño. Sobre todo Astérix, que era lo que más me gustaba. Después, en la época de la universidad, empecé a leer obras como 'Persépolis', 'Maus', 'El arte de volar'... Y cuando empecé a trabajar de profesor, leía cómics y pensaba: ‘Ostras, es que eso puede ser muy útil’. Transmite mucha información de forma visual. Además, hay ese punto de que es fácil identificarte con los personajes, se da un vínculo más personal que en un ensayo. En educación básica leer un ensayo es algo impensable, en cambio, los cómics aportan esa facilidad. Después, en el aula, depende de los niveles. En el caso de Sociales, cada curso trabajas unas temáticas distintas. En 1º de ESO usaba un cómic que se llama 'Ötzi' para trabajar la edad del cobre.

-Más ejemplos.

-Para hablar del siglo XIX en España, que es un tema bastante árido en 4º de ESO, usaba el cómic ‘La Guerra Civil’, la adaptación de un ensayo de Paul Preston. El primer capítulo son 15-20 páginas que resumen el siglo XIX y principios del XX, y aquello era el material de apoyo que usábamos para después hacer un eje cronológico e ir situando las etapas. Durante la pandemia les hice leer ‘Los surcos del azar’, de Paco Roca. Y a mí me iba bien porque tenía que hablar de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial, y el cómic me iba bien para unir las dos cosas.

David F. de Arriba, profesor de Historia en el instituto Can Peixauet de Santa Coloma. / MANU MITRU

-¿Y lo entendían bien?

-Pasa como con cualquier material: te tienes que adaptar en función del grupo que tengas. Siempre es interesante hacer una pequeña introducción al cómic. Es muy intuitivo pero al final tienes que conocer cómo funciona, los distintos símbolos… que entiendan el lenguaje del cómic. A partir de ahí, empezar con cómics de 400 páginas quizá es demasiado y es mejor hacerlo con cosas más puntuales.

-¿Con viñetas?

-Por ejemplo. La parte buena es que el cómic es muy versátil. Es importante elegir bien. No todos los cómics sirven. Tienes que tener claro qué objetivo tienes. Si quieres hablar de todo el siglo XX quizá ‘El arte de volar’ va bien, porque vas viendo las distintas etapas; pero, si te interesa ver la situación de la mujer durante el franquismo, quizá es mejor 'Estamos todas bien', de Ana Penyas.

Cómics para trabajar la Historia. / El Periódico

-¿Las recomendaciones son personalizadas o para toda la clase?

-Depende. A veces tenemos una dificultad más logística de acceso a los cómics… En las bibliotecas se pueden pedir, pero no tienen tantos ejemplares. Justo me acaban de comunicar que con un proyecto del Ayuntamiento de Santa Coloma nos cederán un 'pack' grande de ‘Adeu Birkenau’. Eso facilita que lo pueda usar toda la clase. Si no, la dificultad es más esa: tener 20 ejemplares. Depende del entorno donde estés, quizá sí las familias pueden comprarlos, pero si no... Aquí la biblioteca del instituto funciona bastante bien. Algunos los traigo yo, son míos. Y si alguien tiene mucho interés, a veces se los he dejado.

-¿Una recomendación de cómic para regalar en Reyes a un adolescente?

-Para 3º y 4º de ESO, ‘La SEAT: motor de llibertat’, que explica la lucha obrera en Barcelona y la lucha contra la dictadura y lo relaciona con el presente de la Zona Franca. Y, para 1º y 2º de ESO, ‘El príncipe y la modista’, de Jen Wang, que trata temas de género e identidad sexual.