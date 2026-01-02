Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Navidad helada

Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España

La borrasca Francis provoca temperaturas gélidas en toda España

Nieve en el Alto de Fontefría, en A Cañiza, el primer día del invierno de 2025. NEVADA. FRIO. MAL TIEMPO

Nieve en el Alto de Fontefría, en A Cañiza, el primer día del invierno de 2025. NEVADA. FRIO. MAL TIEMPO / Luis Piña

Valentina Raffio

Valentina Raffio

Por qué confiar en El Periódico

El paso de la borrasca Francis está dejando noches extremadamente frías y días de pleno invierno hasta, como mínimo, el día de Reyes. Los modelos indican que entre el sábado y el martes se vivirá un episodio de "frío, fuertes lluvias y nevadas".

Siga en este hilo la evolución y el impacto de este frente frío.

