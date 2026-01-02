En Directo
Navidad helada
Borrasca Francis, en directo: última hora del frío, la nieve y las lluvias en Catalunya y resto de España
La borrasca Francis provoca temperaturas gélidas en toda España
El paso de la borrasca Francis está dejando noches extremadamente frías y días de pleno invierno hasta, como mínimo, el día de Reyes. Los modelos indican que entre el sábado y el martes se vivirá un episodio de "frío, fuertes lluvias y nevadas".
Siga en este hilo la evolución y el impacto de este frente frío.
Nieve en cotas bajas
El sábado por la noche podría nevar en cotas bajas del extremo norte, mientras que el domingo las nevadas se extenderían al norte y centro peninsular. El lunes, víspera de Reyes, la nieve podría afectar al entorno de la Cordillera Cantábrica, amplias zonas del interior oriental, la zona centro y puntos de Catalunya, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía oriental. De cara al martes 6 de enero, día de Reyes, es probable que la inestabilidad remita de forma gradual, aunque todavía podrían registrarse lluvias y nevadas en cotas bajas en el Cantábrico y en otras zonas del tercio norte, así como precipitaciones en el extremo sureste peninsular.
Nieve en cotas bajas
La bajada de los termómetros coincidirá con un momento de inestabilidad atmosférica y fuertes lluvias. Y todo esto podría dar lugar a varios episodios de nieve en cotas bajas. "No se esperan grandes nevadas pero sí episodios que puedan afectar a zonas con mucha población y a vías de comunicación importantes por lo que conviene seguir al tanto de las predicciones meteorológicas y de las advertencias de las autoridades ante posibles incidencias que pueda provocar este fenómeno", comenta Del Campo, quien afirma que en estos momentos se prevén nevadas incluso a cotas de 200 metros en varios puntos del país.
Noches frías en Catalunya
En Catalunya se espera que los termómetros no superen los 12 grados durante el día y bajen a cifras muy bajas, de entre 5 y 0 grados, durante la noche
Masa de aire de origen ártico
Los modelos indican que la llegada de la borrasca Francis se producirá a la par que la llegada de una masa de aire extremadamente frío de origen ártico. La combinación de ambos factores producirá "un importante descenso térmico con un ambiente muy frío durante todo el fin de semana y la víspera del día de Reyes", explica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Los pronósticos a corto plazo indican que las temperaturas máximas podrían no superar los 5 grados en amplias zonas del interior peninsular, con heladas generalizadas en el norte, centro y este.
Desplome de temperaturas en Barcelona y Catalunya
En Barcelona, el Observatori Fabra ha marcado mínimas de apenas 2 grados. En Zona Universitària se ha llegado a los 5ºC y en el Raval se ha bajado de los 7ºC. También son muchos los puntos donde en las últimas horas los termómetros han marcado cifras bajo cero. En la Vall de Boí, en Lleida, se ha llegado a los -6ºC, mientras que en la Molina, en Girona, se han registrado -4ºC. Todo apunta a que estas cifras no solo se repetirán durante los próximos días sino que, en muchos casos, parece que bajarán aún más.
Avisos por nevadas en Lleida
En Catalunya, el Meteocat ha activado varios avisos por nevadas en la zona del Ponent de Lleida a partir del domingo.
Ambiente gélido
El año 2026 arranca con un ambiente gélido, noches heladas y termómetros por debajo de lo normal incluso para esta época del año en prácticamente toda España. Según explica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el nuevo año se inicia con el paso de una borrasca Francis que dejará un desplome de las temperaturas, lluvias abundantes en algunos puntos del país y hasta posibles nevadas en cotas bajas. Los modelos indican que entre el sábado y el martes, coincidiendo con las cabalgatas de Reyes y el día en que en muchos hogares se abren los regalos, se vivirá un episodio de "frío, fuertes lluvias y nevadas", sobre todo en zonas de Andalucía y en el área mediterránea del Levante.
