Empezar el año en la otra punta del mundo: "No hemos venido a hacer cajón sino a vivir el país"

El 2 de enero todo el mundo habla de propósitos, cambios y de empezar de cero. Pero, para Joel y Tània, esa ruptura con la rutina llegó hace ya un año, exactamente el 31 de diciembre de 2024, cuando cerraron una etapa en Barcelona y abrieron otra completamente nueva a 19.390 kilómetros de distancia. Joel, que pasó su infancia en Sant Salvador de Guardiola (Bages), llevaba tiempo con ganas de mover ficha y dejar atrás la capital catalana. Con su pareja, se marchó primero a Filipinas… y después al lugar con el que ambos habían soñado incluso antes de conocerse: Nueva Zelanda.

En febrero consiguieron la 'Working Holiday Visa', un visado que permite a los jóvenes trabajar y viajar durante un año, y comenzó la auténtica aventura. Las primeras semanas en Auckland fueron un festival de trámites: abrir una cuenta bancaria, conseguir el número fiscal, papeles y más papeles. Cuando ya lo tenían todo encarrilado, compraron un coche y se dirigieron hacia Ōpōtiki, donde trabajaron durante un mes en los campos de kiwis.

Ahora se encuentran en un resort de Awaroa, en medio del Parque Nacional Abel Tasman. Un lugar tan bonito como complicado de acceder: a veces solo se llega en barco y, cuando toca ir a comprar, «hay que esperar a que baje la marea para poder cruzar», me explica la pareja. Allí, Tània trabaja en recepción y Joel en mantenimiento. Vida sencilla, sí, pero con tiempo para respirar, ahorrar y mirar el mundo desde otra perspectiva.

¿Es fácil vivir en Nueva Zelanda?, pregunto. "Para los locales, no», me asegura Joel. Los precios se han disparado, mucha gente se marcha a Australia y llevar una vida estable es complicado". Ellos, sin embargo, con el visado y compartiendo piso, lo tienen más fácil. "No hemos venido a hacer caja, sino a vivir el país", puntualiza Tània. De su nueva vida les sorprenden la calma y la paciencia de la gente, los horarios más humanos que les permiten tener las tardes libres y la presencia viva de la cultura maorí, que se refleja en las caras tatuadas de los locales y en sus pies descalzos. Incluso para ir al supermercado. Y, pese a la felicidad, el corazón de vez en cuando siente nostalgia. De casa echan de menos "la comida", dice Tània. "El pan con tomate", remata Joel.

Para compartir su experiencia y, sobre todo, para ayudar a otros catalanes que quieran seguir caminos similares, abrieron en Instagram el perfil @losbadpackers. "Es nuestra pequeña Catalunya", dice Joel. Un espacio donde explican aventuras, problemas reales y soluciones útiles.

Cuatro lugares imprescindibles si quieres descubrir Nueva Zelanda

Entre los lugares que más les han robado el corazón, Tània habla entusiasmada de Castlepoint, una playa de estilo cala en la región de Wellington, con un faro precioso, aguas turquesas, un paisaje tranquilo y, a menudo, focas. Joel, en cambio, se queda con el lago Taupō, inmenso, diferente a cualquier cosa que tengamos en casa, rodeado de actividades y con impresionantes grabados maoríes. Ambos coinciden en que hay que visitar Wai-O-Tapu, una reserva geotermal llena de colores y caminatas entre fumarolas y aguas calientes, y la exposición permanente del Museo Nacional de Auckland, imprescindible para entender hasta qué punto la cultura maorí forma parte del alma del país.

¿Y cuando se les acabe el visado? Tal vez volverán a Filipinas. Tal vez a Europa. O tal vez a algún otro lugar aún por descubrir. La única certeza es que, para ellos, el futuro sigue abierto… Por ahora, en Nueva Zelanda han encontrado su "taonga". Tània me lo traduce: "Es nuestro tesoro".