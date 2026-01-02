El 2025 termina en Catalunya como el año más lluvioso del siglo XXI y el cuarto más cálido

El 2025 ha acabado como el cuarto año más cálido en Catalunya, con una anomalía de unos +1,2 grados respecto del periodo 1991-2020, según el balance del Servei Metorològic de Catalunya (Meteocat). A pesar de no ser un año de récord, destaca el hecho que no se habían registrado nunca cuatro años consecutivos tan cálidos. A escala europea, según Copernicus, el 2025 presenta una anomalía de +0,6 grados, sin incluir los datos de diciembre. En Catalunya, el 2025 ha anotado aproximadamente un grado más que la media europea. Más allá de la temperatura, el 2025 ha sido un año lluvioso, especialmente en el sur, donde las precipitaciones han sido muy abundantes. En cuanto a diciembre, ha sido cálido y el más lluvioso del siglo XXI.

En concreto, a pesar de que el 2018 y el 2020 registraron acumulaciones globales más altas, el 2025 ha sido el año más lluvioso en algunas series del extremo sur y en puntos del Empordà. Además, se han dado episodios excepcionales a lo largo del año, como una primavera muy lluviosa, con un marzo extremadamente lluvioso; y un diciembre extraordinario, que ha superado todas las cifras del siglo XXI. El julio también fue muy lluvioso.

Así, a lo largo del año se han acumulado más de 1.500 litros por metro cuadrado de precipitación al macizo de los Puertos y en algunas zonas del Pirineo más oriental, así como en algunos sectores de alta montaña. Destacan los 1.754,9 del Parc Natural dels Ports (Baix Ebre) y los 1.515,9 en Beget (Ripollès). En cambio, la precipitación ha sido relativamente baja en el Segrià, el Pla d'Urgell, la Noguera, las Garrigues y la Ribera de Ebro, con valores inferiores a los 400 litros por metro cuadrado.

Un diciembre cálido y lluvioso

En cuanto a diciembre, los análisis del Metocat concluyen que ha sido cálido en toda Catalunya, con anomalías de temperatura que han igualado o superado los +2 grados respecto de la media 1991-2020 en muchas zonas. Solo en el Pirineo y Prepirineo el mes ha sido térmicamente normal.

A pesar de que los diciembres del 2019 y del 2022 fueron más cálidos en el conjunto del país, algunas estaciones han registrado el diciembre más cálido de su serie, como la de Cassà de la Selva (Gironès).

Por otro lado, ha sido un mes muy lluvioso en el conjunto del territorio y extremadamente en el sur y en el nordeste. En el cuadrante noroeste ha sido normal o ligeramente deficitario. Hay que retroceder hasta el 1996 para encontrar un diciembre tanto o más lluvioso en el conjunto de Catalunya.

En varios puntos del Alt Empordà, Osona, Vallès Oriental, Priorat, Montsià y Baix Ebre se han superado los 300 litros por metro cuadrado, con más de 400 a los Puertos. En algunas zonas del Montsià, la precipitación ha sido hasta siete veces superior a la media climática.