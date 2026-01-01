Tedi retira una gofrera en España por riesgo de sobrecalentamiento del cable de alimentación
La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado una gofrera tras detectar un sobrecalentamiento en el cable de alimentación en determinadas circunstancias.
Según ha informado este jueves FACUA-Consumidores en Acción, la gofrera afectada por esta alerta tiene número de referencia 54829003401000001500 y estuvo a la venta en las tiendas Tedi desde el 18 de abril de 2024 al 17 de diciembre de 2025.
La empresa ha recomendado encarecidamente no seguir utilizando este producto.
Tedi ofrece la posibilidad de obtener el reembolso del precio de venta del producto (15 euros) o bien cambiarlo por otro artículo de los que ofertan sus establecimientos.
