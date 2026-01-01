Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 2 de enero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 2 de enero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 2 de enero de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 2 de enero de 2026
- Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
- Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
- La gripe da otro respiro por Año Nuevo en Catalunya: los casos se desploman un 60%
- Un joven asesina a su padre tras una discusión familiar en Nochevieja en Fuenmayor (La Rioja)
- Emoción en el Vendrell y Girona con La Grossa
- Chalés dejados a medio construir en 2008 en Segovia salen ahora a la venta por 500.000 euros
- El circuito de diagnóstico rápido de cáncer de Catalunya se amplía hasta 11 tipos de tumores
- Nochevieja deja 117 detenidos por violencia machista, robos y lesiones en Catalunya