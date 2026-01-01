La portada de EL PERIÓDICO del 2 de enero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Miquel Carceller, profesor: 'No es que los chicos de hoy sean peores, es que no se les ha exigido; no se les ha preparado
  2. Hablan los universitarios sobre los 'padres helicóptero': 'Llamarnos generación de cristal es una exageración
  3. La gripe da otro respiro por Año Nuevo en Catalunya: los casos se desploman un 60%
  4. Un joven asesina a su padre tras una discusión familiar en Nochevieja en Fuenmayor (La Rioja)
  5. Emoción en el Vendrell y Girona con La Grossa
  6. Chalés dejados a medio construir en 2008 en Segovia salen ahora a la venta por 500.000 euros
  7. El circuito de diagnóstico rápido de cáncer de Catalunya se amplía hasta 11 tipos de tumores
  8. Nochevieja deja 117 detenidos por violencia machista, robos y lesiones en Catalunya

Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos confirmados y 115 heridos, la mayoría graves

A prisión por asesinato el detenido por el incendio que mató a una joven de 25 años en Alicante

Peligro por el nivel 3 de aludes en Aragón: "La presencia de estas capas de nieve no es perceptible a simple vista"

Descubierto un planeta "rebelde" que flota en solitario en el centro de la Vía Láctea: "Es un mundo expulsado por su estrella"

Los Mossos denuncian a un padre y su hija tras un accidente: ella conducía sin carné, se escondió en el maletero y él fingió ser el conductor

Colas kilométricas en la C-16 por un accidente de tráfico que ha dejado dos heridos en Bagà

Prolongan hasta el domingo la búsqueda de los tres españoles desaparecidos en el naufragio de Indonesia