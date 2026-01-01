Tragedia
La policía suiza teme que haya extranjeros entre víctimas de incendio en estación de esquí
Las autoridades investigan la identidad de las víctimas tras el siniestro ocurrido en Crans Montana durante la celebración de Año Nuevo
Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en la fiesta de Año Nuevo de un bar en una estación de esquí de Suiza
Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: muertos y heridos tras la explosión en el restaurante Le Constellation
La Policía suiza teme que entre las víctimas mortales y heridos en el incendio que arrasó esta madrugada un bar en la localidad de Crans Montana haya probablemente varias personas extranjeras que se encontraban en esta estación de esquí para recibir el año nuevo.
"En vista de la magnitud de este drama, se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans tengamos que lamentar víctimas del extranjero", dijo a EFE el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.
