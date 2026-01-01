Peligro por el nivel 3 de aludes en Aragón: "La presencia de estas capas de nieve no es perceptible a simple vista"

Los aludes en las montañas del Pirineo aragonés han marcado trágicamente el final de 2025 y han hecho lo propio con el inicio de 2026. En apenas 48 horas, cuatro personas han perdido la vida tras quedar sepultadas bajo la nieve y, ante esta situación, el Gobierno de Aragón ha querido lanzar un mensaje de advertencia dadas las condiciones meteorológicas del inicio del invierno.

Mucho se ha repetido estos días que en la montaña cuando hay nieve el riesgo cero no existe y en esta campaña se ha generado en cotas altas unas condiciones del manto nivoso que son "poco habituales" en los Pirineos y que generan "inestabilidad por la presencia de capas de nieve de baja cohesión cerca de su base", según ha advertido este jueves el jefe de Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón, Jorge Crespo.

“La presencia de estas capas puede persistir en el manto de nieve durante periodos muy largos, no es perceptible a simple vista y puede dar lugar a avalanchas cuando la sobrecarga de una persona provoca la desestabilización del manto a pasar sobre él”, advierte Crespo. "Las condiciones de este invierno, con sucesivas nevadas y bajas temperaturas, han configurado una situación particular", ha reiterado.

El nivel actual de peligro de aludes, nivel 3 en cotas superiores a 2.200 metros, indica una situación "muy comprometida" para determinadas exposiciones y pendientes "que no debe ser subestimada". "Hablamos de un peligro notable por encima de los 2.200 metros", ha añadido Crespo, quien ha insistido en la "prudencia". En esta situación, son fundamentales la elección del itinerario y el respeto a los consejos del boletín de aludes.