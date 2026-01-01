Varios muertos y heridos en el incendio de un restaurante en una estación de esquí en el sur de Suiza

Un incendio en el restaurante Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais (al sur de Suiza), ha causado la muerte de varias personas y ha dejado multitud de heridos, según informan distintos medios locales del país helvético. El medio público Radio Télévision Suisse (RTS) apunta que el incendio se produjo hacia las 01.30 horas de la madrugada en el contexto de las celebraciones de fin de año.

Aunque de momento se desconoce el origen del fuego ni las cifras exactas de víctimas, un portavoz policial ha informado de que el incendio pudo haber desatado tras "una o más explosiones". Varias equipos de emergencia, con helicópteros y ambulancias, se encuentran se han desplegado por la noche en el lugar del siniestro.