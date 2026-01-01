Un joven de 22 años y un menor detenidos por huir de un control de los Mossos e intentar atropellar a dos agentes

Un joven de 22 años y un menor de edad fueron detenidos este jueves en Barcelona tras huir de un control policial en coche e intentar atropellar a dos agentes, según adelantó Elcaso.cat y confirmaron fuentes de la policía catalana a la ACN. El conductor del vehículo, de 22 años, fue detenido por conducción temeraria, resistencia y desobediencia a la autoridad, atentado contra los agentes y daños.

El menor fue arrestado por resistencia y desobediencia a la autoridad. Los hechos ocurrieron en el Passeig Joan de Borbó, en el barrio de la Barceloneta. Durante la fuga, además de intentar atropellar a los Mossos y embestir un vehículo policial, los arrestados colisionaron contra diversos objetos de la vía pública.