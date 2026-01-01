Un incendio en un piso de Banyoles deja dos heridos leves

Un incendio en un piso de la primera planta de un edificio de planta baja más tres alturas ha activado a los servicios de emergencia este jueves sobre las 15.15 horas. Según informan los Bombers de la Generalitat en X, el fuego quedó confinado en una habitación y pudo ser controlado rápidamente, mientras se revisaban los puntos calientes del piso y del resto del edificio. Los vecinos evacuaron el inmueble de forma preventiva.

El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activado cuatro ambulancias y un helicóptero medicalizado para atender a los afectados. Dos personas resultaron heridas: un hombre en estado leve, que recibió el alta en el lugar, y una mujer trasladada en estado menos grave al Hospital Trueta.

Los Bombers de la Generalitat han confirmado que el incendio ya ha sido completamente extinguido y que el edificio no presenta daños estructurales.