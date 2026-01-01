Extinguido
Un incendio en un piso de Banyoles deja dos heridos leves
El hombre ha recibido el alta 'in situ' y la mujer ha sido trasladada en estado menos grave al Hospital Trueta
Muere una mujer de 83 años durante un incendio en el distrito de Nou Barris en Barcelona
Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos confirmados y 115 heridos, la mayoría graves
Un incendio en un piso de la primera planta de un edificio de planta baja más tres alturas ha activado a los servicios de emergencia este jueves sobre las 15.15 horas. Según informan los Bombers de la Generalitat en X, el fuego quedó confinado en una habitación y pudo ser controlado rápidamente, mientras se revisaban los puntos calientes del piso y del resto del edificio. Los vecinos evacuaron el inmueble de forma preventiva.
El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activado cuatro ambulancias y un helicóptero medicalizado para atender a los afectados. Dos personas resultaron heridas: un hombre en estado leve, que recibió el alta en el lugar, y una mujer trasladada en estado menos grave al Hospital Trueta.
Los Bombers de la Generalitat han confirmado que el incendio ya ha sido completamente extinguido y que el edificio no presenta daños estructurales.
