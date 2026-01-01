Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en SuizaStranger thingsPedrochePrimer bebéLa GrossaTrumpSeries eneroTaxiEl VendrellBadalona
instagramlinkedin

Extinguido

Un incendio en un piso de Banyoles deja dos heridos leves

El hombre ha recibido el alta 'in situ' y la mujer ha sido trasladada en estado menos grave al Hospital Trueta

Muere una mujer de 83 años durante un incendio en el distrito de Nou Barris en Barcelona

Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos confirmados y 115 heridos, la mayoría graves

Camiones de Bombers de la Generalitat.

Camiones de Bombers de la Generalitat. / EUROPA PRESS

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un incendio en un piso de la primera planta de un edificio de planta baja más tres alturas ha activado a los servicios de emergencia este jueves sobre las 15.15 horas. Según informan los Bombers de la Generalitat en X, el fuego quedó confinado en una habitación y pudo ser controlado rápidamente, mientras se revisaban los puntos calientes del piso y del resto del edificio. Los vecinos evacuaron el inmueble de forma preventiva.

El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activado cuatro ambulancias y un helicóptero medicalizado para atender a los afectados. Dos personas resultaron heridas: un hombre en estado leve, que recibió el alta en el lugar, y una mujer trasladada en estado menos grave al Hospital Trueta.

Los Bombers de la Generalitat han confirmado que el incendio ya ha sido completamente extinguido y que el edificio no presenta daños estructurales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL