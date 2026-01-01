De Fernando Alonso a María Pombo, los famosos que serán padres en 2026

En 2026 la crónica social viene marcada por una nueva oleada de embarazos entre celebrities, con varios rostros muy conocidos que ya han anunciado que el próximo año agrandarán la familia. Pilotos, actrices, influencers y parejas de largo recorrido se preparan para vivir una etapa especialmente ilusionante, con bebés que llegarán en los primeros meses del año y que ya se han convertido en tema recurrente en portadas y redes sociales.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez

Fernando Alonso y la periodista deportiva Melissa Jiménez han confirmado que esperan su primer hijo en común, cuyo nacimiento está previsto para marzo de 2026. Será el primer bebé para el piloto asturiano, de 44 años, y el cuarto para Melissa, que ya es madre de Gala, Abril y Max, fruto de su anterior relación con el futbolista Marc Bartra, de modo que el pequeño llegará a una familia ya muy rodada.

Miren Ibarguren y Alberto Caballero

La actriz Miren Ibarguren ha anunciado en la portada de una revista que está embarazada de su segundo hijo con el guionista y productor Alberto Caballero. La pareja, que se conoció trabajando en "La que se avecina", dará la bienvenida a este nuevo miembro de la familia a comienzos de 2026, coronando un momento dulce en lo profesional y en lo personal para la intérprete.

María Pombo y Pablo Castellano

La influencer María Pombo y su marido, el empresario Pablo Castellano, esperan el inminente nacimiento de su tercer hijo, con el que se convertirán en familia numerosa en 2026. La noticia llega en pleno auge del "clan Pombo", que vive muy de cara al público, y cumple el deseo de la pareja de tener tres hijos, como ella misma había comentado en varias ocasiones.

Ana Boyer y Fernando Verdasco

Ana Boyer y el extenista Fernando Verdasco también han confirmado que están esperando a su cuarto hijo, una niña que nacerá previsiblemente en mayo de 2026. El matrimonio, que ya es padre de tres niños -Miguel, Mateo y Martín-, se consolida así como una de las familias más numerosas y, al mismo tiempo, más discretas del panorama social español.

Con todos estos anuncios de embarazo sobre la mesa, 2026 se perfila como un año lleno de cunas, pañales y primeras veces para muchas de nuestras celebrities, que ya cuentan los meses para conocer a sus bebés.